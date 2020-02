VÍDEO EN DIRECTE Les compareixences a la comissió del 155

La comissió del 155 del Parlament rep aquest dimarts el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, el president de la Fundació La Caixa i expresident de CaixaBank, Isidre Faine, i l'actual president de Caixabank, Jordi Gual, entre d'altres. Anteriorment hi ha declarat el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, que ha explicat que assegura que el 155 va suposar ser tractats com «un botí» La comissió té per objecte "analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya en el sentit més ampli, com les causes que la van motivar, l'adequació d'aquesta aplicació a la legalitat, el caràcter de les mesures adoptades i les seves conseqüències i la valoració dels danys i les possibles responsabilitats per l'aplicació del dit article", segons explica la cambra.

