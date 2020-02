Mas proposa que el Consell per la República lideri el procés sobiranista i la Generalitat governi

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha proposat aquest dilluns que entitats, partits i el Consell per la República, amb l'expresident Carles Puigdemont al capdavant, liderin el procés sobiranista i no la Generalitat, que considera ha de dedicar-se a "governar el dia a dia". "Ha arribat el moment d'adonar-nos que la Generalitat de Catalunya, com a administració pública que és controlada per l'estat espanyol, difícilment pot liderar el procés sobiranista, que està ple de riscos legals", ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio Per Mas, els partits, les entitats i el Consell per la República han de fer-se responsables de la continuació del procés sobiranista perquè, segons afirma, tenen les mans lliures i no tenen limitacions imposades per l'Estat: "Cadascun ha d'acceptar el seu rol".Després d'alertar dels riscos que pot comportar la falta d'unitat sobiranista, ha plantejat una possible solució: "Com que no funcionen les llistes conjuntes i la unitat és fonamental, es poden pactar dues legislatures (8 anys) a partir d'ara. En aquests 8 anys, els dos grans partits sobiranistes, si tenen majoria al Parlament, es podrien responsabilitzar de la direcció del Govern" ha dit.A l'espera que dimecres es faci la primera reunió de la taula de diàleg entre governs, Mas també ha posat sobre la taula un referèndum en què els catalans puguin votar una doble opció: la independència o la proposta del govern espanyol. "Un referèndum, dues opcions, i segons quina opció guanyi, una tindria una implementació immediata, la millora de l'autogovern de l'estat espanyol, i l'altra, si guanyés la independència, requeriria una modificació dels marcs legals", ha explicat.Sobre la decisió de l'excoordinadora general del PDECat, Marta Pascal, de deixar l'escó del Senat , considera que va prendre una bona decisió perquè "per tenir llibertat pròpia necessitava renunciar al càrrec institucional". "Quan una persona està tan incòmoda amb determinats plantejaments, si vols llibertat de moviments, com ella vol, no pots estar en una estructura com estava ella", ha assenyalat.També ha explicat que lluita perquè Pascal no es presenti en una llista alternativa a la de JxCat: "Els que sempre hem demanat unitat, no la posarem en qüestió dins del mateix espai. CiU era un projecte aglutinador i JxCat ho ha de ser".Tot i que ha recalcat que no se'n penedeix d'haver nomenat Carles Puigdemont com el seu successor, ha revelat que va intentar que ho fos la llavors consellera Neus Munté, però "va tenir el coratge de dir que no". A més, ha explicat que es va entendre "molt bé durant un any i mig" amb l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, però afegeix que va passar alguna cosa perquè la relació va quedar alterada i ja no va ser el mateix.

