El Govern aspira a «encarar» un calendari de negociació en la primera trobada de la taula de diàleg

El Govern s'ha reunit aquest dimarts per última vegada abans de la primera reunió de la taula de diàleg Estat-Generalitat a la Moncloa. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat després de la trobada que l'executiu aspira a "encarar" un "calendari de negociació" en la primera reunió de la mesa de negociació. Budó ha admès que la resolució del conflicte no serà "fàcil" ni "ràpida", i ha insistit en les tres demandes que farà la delegació catalana: autodeterminació, llei d'amnistia i la necessitat de situar un mediador internacional que vetlli pel seguiment dels possibles acords."Segurament en una primera mesa no se solucionarà el conflicte. En la primera sessió no es pot resoldre. Però sí que es pot és encarar el calendari d'una negociació que no serà fàcil ni ràpida", ha recalcat la consellera de la Presidència. Serà el mateix president Quim Torra qui parlarà per la part catalana després de la reunió, de la qual la Generalitat no té coneixement quines propostes plantejarà la Moncloa.En aquest sentit, ha puntualitzat la portaveu de l'executiu, l'ordre del dia no està consensuat, en la mesura que "desconeixen" quines qüestions vol tractar la delegació encapçalada per Pedro Sánchez. Budó sí que ha volgut deixar clar, en tot cas, que la mesa no ha de servir per tractar els 44 punts que va plantejar Sánchez en el marc de "l'agenda del retrobament", sinó exclusivament el conflicte polític.Encara hi ha temps al llarg de la tarda i de demà al matí -Torra, abans de viatjar a Madrid, té una visita al Barcelona Supercomputing Center- perquè els equips tècnics parlin de l'ordre del dia. Al llarg de la jornada d'ahir es van succeir reunions amb integrants de la delegació catalana a Palau, i se'n preveuen més abans del viatge a la capital de l'Estat. La cita arrenca a les 16.30 a la Moncloa.Un dels tràmits que ha complert l'executiu ha estat el de nomenar la delegació catalana a la mesa de negociació . Està encapçalada per Torra i el vicepresident Pere Aragonès, que només participaran en sessions d'obertura o bé quan s'hagin de signar acords -en cas que hi siguin-, i compta amb tres membres de Junts per Catalunya (JxCat) i tres d'ERC. Per part de la formació liderada per Carles Puigdemont hi haurà el conseller Jordi Puigneró, la diputada i cap de files a l'Ajuntament, Elsa Artadi, i també Josep Rius, que va ser cap de gabinet de l'expresident i fa de nexe amb l'exili i la presó. L'expresident, d'aquesta manera, podrà monitoritzar el diàleg La tria de Puigneró no ha passat desapercebuda a l'espai de JxCat, encallat en la reordenació i pendent de qui és el candidat efectiu a la presidència de la Generalitat que acompanyarà Puigdemont a la llista electoral. Torra i l'expresident han deixat fora de la taula conselleres que es donava per fet que podrien ser a la taula -Meritxell Budó, titular de Presidència- i també membres del Govern amb aspiracions de futur, com és el cas de Damià Calvet, responsable de Territori i Sostenibilitat. La setmana passada, Calvet va fer el pas i va posar-se a disposició de JxCat per ser candidat La delegació s'ha fet a proposta de Torra i Aragonès, ha apuntat Budó, i ha indicat que mereix la "màxima confiança" de tot l'executiu. "És la composició més efectiva", ha remarcat la dirigent de JxCat. A diferència de les grans negociacions dels últims temps -després de la cimera de Pedralbes, però també en temps d'Artur Mas a la Generalitat-, el titular de Presidència no està inclòs dins la delegació de negociadors.Pel que fa a ERC, l'alineació inclou Alfred Bosch, conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, i també els diputats Marta Vilalta i Josep Maria Jové. Bosch és el responsable de la part catalana de la comissió bilateral, mentre que Vilalta i Jové ja van negociar la investidura de Pedro Sánchez. Una investidura en la qual es va incloure, precisament, la taula per resoldre el conflicte polític . En un primer moment Torra va observar-ho amb recels, però ara s'hi ha situat al capdavant.La delegació espanyola, que en un primer moment tenia sis membres, des d'ahir al vespre en té vuit: Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Carolina Darias, Manuel Castells i Salvador Illa. Tots ells són integrants del consell de ministres. N'hi ha cinc del PSOE, un del PSC -Illa, titular de Sanitat-, un de Podem -Iglesias, vicepresident segon- i un dels comuns -Castells, Universitats-. La setmana passada, Sánchez advertia que els resultats no seran immediats, i Calvo destacava que cal arrencar amb un "diagnòstic" sobre el conflicte

