La Guia Repsol reconeix la xef catalana Fina Puigdevall amb la màxima distinció

Llistat de Sols Guia Repsol 2020



3 SOLS

Les Cols, Catalunya

Culler de Pau, Galícia



2 SOLS

A Tafona, Galícia

Àbac, Navarra

Angle, Catalunya

Bagà, Andalusia

Bardal, Andalusia,

Beat, Comunitat Valenciana

Cinc Sentis, Catalunya

El Nou Molí, Cantàbria

Gofio, Comunitat de Madrid

La Aquarela, Illes Canàries

La Boscana, Catalunya

La Costa, Andalusia

La Gaia, Illes Balears

La Huertona, Astúries

La Lobita, Castella i Lleó

La Salgar, Astúries

Les Moles, Catalunya

Lú Cuina i Ànima, Andalusia

Magoga, Múrcia

Moments, Catalunya

Refetor, Castella i Lleó

Regueiro, Astúries

99 ko Sushi Bar, Comunitat de Madrid



1 SOL

Absinthium, Aragó

A l'Kostat, Catalunya

Almocadén, Andalusia

Ambivium, Castella i Lleó

Arima, Comunitat de Madrid

Arrea !, País Basc

Arriaga, Andalusia

Aürt, Catalunya

Baialara, País Basc

Celler Katxiña, País Basc

Bugao, Ciutat Autònoma de Ceuta

Cancook, Aragó

Cañabota, Andalusia

Casa Elena, Castella-la Manxa

Casa Arpes, País Basc

Casa Julián - Matías Gorrotxategi, País Basc

Casa Comandament, Castella i Lleó

Casa Masip, la Rioja

Casa Pilar, Astúries

Castell Peralada, Catalunya

Celia Jiménez, Andalusia

Daica, Illes Balears

Dama Juana, Andalusia

Dos Pebrots, Catalunya

Dspeakeasy, Comunitat de Madrid

Eirado dóna Llenya, Galícia

El Bressol, Comunitat Valenciana

El Celler de l'Arbocet, Catalunya

El Senyor Martín, Comunitat de Madrid

És Ventall, Illes Balears

Estimar, Comunitat de Madrid

Ètim, Comunitat de Madrid

Farala, Andalusia

Félix Manso Ibarla, País Basc

Ferran Turó, Catalunya

Galerna Jan-Edan, País Basc

Ganbara, País Basc

Godoy, Andalusia

Gunea, Astúries

Habitual, Comunitat Valenciana

Ikaro, la Rioja

Iraeta, País Basc

Illa de Llops, Illes Canàries

Ispal, Andalusia

Javier Martín, Galícia

Kirkilla Enea, País Basc

La Biblioteca, Navarra

La Sandunga, Illes Canàries

Luke Restaurant, Comunitat de Madrid

Malena, Catalunya

Màntua, Andalusia

Membibre, Comunitat de Madrid

Mixtura, Navarra

Nola, Castella-la Manxa

O'Pazo, Galícia

Oria, Catalunya

Orobianco, Comunitat Valenciana

Pau, Castella i Lleó

Petit Comitè, Catalunya

Porrue, País Basc

Quimera, Illes Balears

Rausell, Comunitat Valenciana

Rios O Freixo, Galícia

Salitre, Galícia

Sil·labari, Galícia

Sofia Be Só, Catalunya

Sol Blanc, Catalunya

Sóc Kitchen, Comunitat de Madrid

Succeeix, Comunitat Valenciana

Suite 22, Castella i Lleó

Taverna de Miguel, Andalusia

Taller Arzuaga, Castella i Lleó

Tula, Comunitat Valenciana

Umiko, Comunitat de Madrid

Verduarte, Navarra

Voro, Illes Balears

Xavier Pellicer, Catalunya

La Guia Repsol 2020 ha distingit enguany amb el seu màxim reconeixement, 3 Sols, dos restaurants amb "inquietud per a preservar la identitat de l'entorn i furgar en les arrels": Les Cols , de Fina Puigdevall, a Olot, i Culler de Pau, de Javier Olleros, a O Grove (Pontevedra).L'acte de lliurament d'aquests guardons s'ha celebrat aquests dilluns al Museu de San Telmo de Sant Sebastià (Donosti) amb la Gala de lliurament dels Sols Guia Repsol 2020, que ha reunit més de 400 persones, entre cuineres, cuiners i convidats del món gastronòmic i institucional. En l'esdeveniment han intervingut la consellera de Turisme, Comerç i Consum del Govern Basc, Sonia Pérez, i el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.Els nous 3 Sols Guia Repsol –Fina Puigdevall de Les Cols i Javier Olleros de Culler de Pau– són convençuts defensors d'una cuina sostenible en què el territori reflecteix la idiosincràsia i els principis dels qui l'habiten. Des de la Garrotxa, en el restaurant dissenyat per RCR Arquitectes, Puigdevall reivindica a Les Cols el caràcter culinari del lloc on ha nascut i desenvolupat el seu personal projecte, que ara comparteix a la cuina amb la seva filla Martina.Recordem que la xef i propietària del restaurant Les Cols d'Olot, Fina Puigdevall, va ser guardonada amb el Premi Nacional de Gastronomia 2019 , una distinció que va lliurar el passat 5 de juny l' Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) en una gala a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.Entre els 23 nous 2 Sols, Guia Repsol destaca la voluntat de cinc cuineres per posar en valor l'essència de les hortes, boscos o el mar que les envolta: Esther Manzano (La Salgar), a Gijón; Elena Lucas (La Lobita), a Navaleno; María Gómez Magoga), a Cartagena; Lucía Freitas (A Tafona), a Santiago; i Rosa Llum Ruisánchez (La Huertona), a Ribadesella.Guia Repsol aposta decididament pels nous talents que evidencien que del planter de la cuina espanyola segueixen sorgint generacions molt formades i amb idees fresques. Aquest any, 77 restaurants a tot Espanya estrenen el seu primer Sol. Els nous 1 sol comparteixen l'entusiasme per a crear una cuina autòctona a la seva mida, com ara fa Edorta Lamo (Arrea!) En Campezo, Ferran Turó a Reus, Celia Jimenez a Còrdova, Hugo Ruíz (Bugao) a Ceuta, Juan Aceituno (Dama Juana) a Jaén o Amaia Ortuzar (Ganbara) a Sant Sebastià.El llistat de Sols Guia Repsol 2020, que compta amb 545 restaurants, és fruit d'un renovat sistema de qualificació que s'ha implementat durant l'any passat -desenvolupat amb l'assessorament de l'Basque Culinary Center-, i amb el qual Guia Repsol vol reflectir la experiència global de client, des del moment en què realitza la reserva fins que surt per la porta després d'haver tingut una experiència gastronòmica i fa seves les recomanacions.Com a part de el nou sistema de qualificació, s'han incorporat paràmetres com la sostenibilitat, el quilòmetre zero, la integració, l'economia circular o la essencial coherència dels projectes, que es reflecteix tant en les seves cuines com en la posada en escena i celler.Conscients de la gran quantitat de restaurants interessants dispersos per la geografia espanyola, s'ha conformat un equip de 50 inspectores i inspectors que busquen arribar fins a cada racó de totes les comunitats autònomes. Al llarg de l'any s'han realitzat més de 1.300 visites, revisant la llista completa de Sols Guia Repsol, a més de descobrir nous projectes. El procés d'avaluació es nodreix també amb altres fonts. Així, compta amb el suport de l'Associació d'Amics de la Real Acadèmia de Gastronomia i de el Comitè Assessor Sols Guia Repsol, en què professionals de diversos àmbits, amb profund coneixement del territori gastronòmic, aporten una visió panoràmica des del punt de vista de l' comensal.Si voleu més informació sobre els Sols Guia Repsol 2020 i sobre tot el que ha passat a la Gala no dubeu a consultar-lo en aquest web

