​Les farmàcies de Girona es queden sense mascaretes pel brot de coronavirus a Itàlia

La preocupació pel brot de coronavirus a Itàlia ha disparat la venda de mascaretes a les farmàcies gironines i pràcticament estan esgotades en molts establiments. Fa un mes, els farmacèutics ja van notar un augment de vendes per la preocupació de la comunitat xinesa pel brot del coronavirus originari a la ciutat de Wuhan.El brot d'aquest virus a Itàlia, però, ha incrementat encara més la demanda de mascaretes per part de la societat gironina. A banda de les mascaretes, els comerços també han anunciat que també s'estan esgotant els gels desinfectants. Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha fet una crida a la calma i ha recordat que el virus té una taxa de mortalitat similar a una grip estacional.

