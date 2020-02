L'Estat prohibeix que es pagui la fruita per sota del seu cost de producció

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret Llei que contempla obligar a les operadores de la cadena agroalimentària a abonar un “preu igual o superior al cost de producció”, de manera que no es pugui comercialitzar a un preu inferior. El producte dels pagesos, doncs, no serà pagat per sota del que costa fer-lo.La llei espanyola també prohibirà a la baula que faci la venda final del producte “repercutir a cap dels operadors anteriors” despeses derivades de la seva política comercial en matèria de preus. Per calcular aquest cost de producció es tindrà en compte una sèrie de “factors objectius” que, en el cas de les explotacions agràries, aborda la despesa en llavors, fertilitzants, combustibles, energia, maquinària, alimentació animal o mà d’obra.D’altra banda, també es farà pública la identitat de les empreses que cometin infraccions “greus i més greus” a la llei de la cadena alimentària amb objectius “dissuasius però també punitius”.Aquestes mesures s’anticipen a la reforma “en profunditat” que s’ha de fer de la cadena alimentària. Un paquet de mesures que també recullen una bonificació per aquells empresaris que converteixen contractes temporals de treballadors eventuals agraris en contractes indefinits sota la modalitat de fixos discontinus.

