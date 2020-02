Mor un escalador de 36 anys en caure des d'un pont a la C-16 a Cercs

L'escalador berguedà Xavi Batriu ha mort aquest dimarts a la matinada als 36 anys en caure des d'un pont de la C-16 al municipi de Cercs. Es desconeixen les causes exactes de la mort però les primeres informacions apunten que hauria sofert un accident quan era al municipi cercorí en perspectives de realitzar un acte reivindicatiu amb un grup d'amics.Els fets han tingut lloc la nit passada. Segons han explicat fonts dels Bombers a, els amics de Batriu haurien donat la veu d'alerta en no localitzar-lo i immediatament s'haurien desplegat 6 dotacions del cos. L'avís s'ha activat a un quart de 12 de la nit. Passada la 1 de la matinada, els Bombers l'han pogut localitzar encara amb vida.​El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat en estat crític a la Mútua de Terrasa però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida per la gravetat de les ferides. Les causes que han fet que Batriu caigués del pont, anant a peu, no han transcendit.Batriu era bomber del parc de Prats de Lluçanès i formava part dels castellers de Berga. També era cap secció Espeleologia del Club Esquí Berguedà (CEB) i membre molt actiu del club. Practicava escalada i alpinisme i l'any 2017 va participar en una expedició al Makalu (8.481 metres) a l'Himàlaia amb Núria Picas. Després de quatre setmanes realitzant diversos cims i de fer el trekking a l'Everest, Picas i Batriu van intentar ascendir al Makalu, la cinquena muntanya més alta del món. Picas va quedar-se endarrerida i va ser ingressada a Katmandú per una pneumònia però Xavi Batriu va fer un segon intent que no va poder culminar a causa de la meteorologia.El jove era a la central tèrmica amb un grup d'amics però n'hauria marxat a corre-cuita per la presència policial, moment en què els seus companys li han perdut la pista.Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, la policia ha identificat a dos quarts de 7 de la tarda d'aquest dilluns una persona que intentava escalar la xemeneia de la central tèrmica per penjar-hi algun tipus de reivindicació. La persona identificada no era Xavi Batriu però anava acompanyada de més gent. Els agents han identificat la persona que era a la xemeneia, han aixecat acta i han marxat.Però a les 11 de la nit, els Mossos han rebut un segon avís del vigilant de la central perquè hi tornava a haver persones caminant per la zona. Ha estat en aquest moment que els amics de Batriu han explicat als agents que buscaven al jove que no podien localitzar de feia estona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor