El Tech Spirit arrenca amb la defensa de l'emprenedoria i la capitalitat tecnològica de Barcelona

El Tech Spirit Barcelona ha arrencat aquest dimarts posant en valor la força del moviment emprenedor per sobreposar-se a la cancel·lació del Mobile World Congress i el 4YFN i fent una crida a mantenir la unitat per la capitalitat tecnològica.L'esdeveniment ha començat amb una sessió institucional que ha comptat amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón; el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el director general de la Mobile World Capital, Carles Grau; i el conseller delegat de Barcelona Tech City, Miquel Martí, entre d'altres.La consellera d'Empresa ha posat com a exemple de la força de l'esdeveniment que unes 400 empreses faran més de 1.000 reunions en dos dies, per la qual cosa ha dit que el Tech Spirit és "tangible".

