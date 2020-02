Se salta un control policial, condueix drogat i en direcció contrària i xoca contra una patrulla

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Cambrils (Baix Camp), de 23 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i conduir sota els efectes de les drogues.L'arrestat va fugir d'un control de drogo-alcoholèmia a la carretera T-11, va fugir en direcció a Valls, cap a l'autovia A-27 i després per l'A-7. Els Mossos van establir un dispositiu per aturar-lo a Mont-roig del Camp. El conductor va entrar a la rotonda contra direcció i va xocar amb un vehicle policial que circulava correctament.Els Mossos van detenir el conductor, que es va resistir en tot moment a ser emmanillat. En les proves d'alcohol i drogues va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Quan l'arrestat es va saltar el control de trànsit, una patrulla el va seguir i van comprovar que no mantenia les distàncies de seguretat amb els altres vehicle, circulava a gran velocitat i feia avançaments per la dreta i esquerra, posant en perill la resta d'usuaris.El detingut va passar aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en llibertat amb mesures cautelars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor