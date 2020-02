L'Eurocambra demana «quarantena» als diputats que hagin estat en zones afectades pel coronavirus

L'Eurocambra ha demanat que els eurodiputats i el personal que hagi estat en zones afectades pel Covid-19 -popularment conegut com a coronavirus- facin quarantena i no assisteixin a la cambra com a mesures preventives.A través d'un comunicat intern emès aquest dimarts, la institució ha recomanat demanar l'opció de treballar des de casa durant 14 dies a tots aquells que hagin estat al nord d'Itàlia, la Xina, Singapur, Corea del Sud, Hong Kong o Macau durant les darreres dues setmanes, encara que es trobin bé.L'organisme assegura als parlamentaris i als treballadors que, "si després de 14 dies, no hi ha cap símptoma, es pot tornar al lloc de feina després d'haver rebut la llum verda d'un metge". Per a aquelles que sí que hagin tingut símptomes, la cambra demana que "no vagin a l'oficina fins que tinguin el vistiplau d'un metge i d'un assessor mèdic del Parlament".Si per contra, s'ha estat en contacte amb una persona contagiada amb el coronavirus o s'han desenvolupat símptomes d'aquesta malaltia, el Parlament Europeu recomana als seus treballadors que acudeixin al seu metge de manera "urgent".Aquestes recomanacions s'uneixen a les de la Comissió Europea, que ahir va demanar als treballadors que haguessin estat recentment a la Xina, Hong Kong i Macau que s'adherissin a l'opció del teletreball i es quedessin a casa com a mesura de prevenció, tot i que el missatge no s'estenia als que haguessin viatjat a Itàlia.

