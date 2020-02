Les cinc grans falses creences sobre el coronavirus

Un grafiti de TVboy de la Gioconda amb mascareta per la crisi del coronavirus. Foto: Adrià Costa

L'epidèmia del nou coronavirus xinès (Covid-19) continua avançant amb més de 80.000 casos confirmats arreu del món. Una trentena de països compten amb persones afectades, sobretot del continent asiàtic, però també a Europa, amb Itàlia al capdavant, on ja hi ha set morts.Encara planen molts dubtes sobre aquest virus que en casos extrems pot arribar a provocar complicacions respiratòries molt greus o, fins i tot, la mort. L'OMS ha admès desconcert sobre les vies de contagi d'aquesta infecció, sobretot després de saber-se de casos en què no s'ha evidenciat encara un vincle epidemiològic clar. Amb tot, cada vegada hi ha més informació sobre el Covid-19 i l'OMS no ha volgut desaprofitar l'oportunitat per desmentir els falsos rumors que circulen sobre el virus i que només contribueixen a crear alarma social.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un document per donar resposta a les preguntes més freqüents sobre aquesta epidèmia, que j a ha arribat a Catalunya amb un cas confirmat i tres més a la resta de l'Estat.Una de les majors preocupacions passa per saber si les mascotes poden ser portadors del Covid-19. En aquest sentit, l'organisme de salut internacional destaca que encara no hi ha proves que els animals de companyia com gats i gossos hagin estat infectats. L'OMS, això sí, alerta que encara no s'ha identificat la font animal que ha originat el brot i recomana que, quan es visitin mercats d'animals vius, s'eviti el contacte directe i sense protecció.L'OMS indica que rebre paquets que provenen del gegant asiàtic "no suposa cap risc d'infecció". "A partir del que hem observat amb altres coronavirus, sabem que aquest tipus de virus no sobreviu durant molt de temps en objectes com cartes o paquets", assegura l'organisme.Mascareta sí o mascareta no? El debat està servit, i l'OMS ha volgut esvair tots els dubtes. L'organització explica que utilitzar una mascareta pot ajudar a limitar la propagació d'algunes malalties respiratòries, però la seva eficàcia no està completament garantida. En la guia recomanen fer-ne un ús "racional" per evitar un "malbaratament innecessari" de recursos i aconsella fer-les servir únicament quan es presenten símptomes respiratoris. A banda, l'OMS recorda que la higiene respiratòria i de mans és tant o més important, ja que els contagi es produeixen a menys d'un metre de distància i a causa de les secrecions.En aquest punt, l'organització es mostra contundent. "Els antibiòtics no tenen efecte contra el virus, només contra les infeccions bacterianes", explica. "El nou coronavirus és un virus i, per tant, no s'haurien d'utilitzar antibiòtics com a mètode de prevenció o tractament", sentencia.El nombre de morts pel coronavirus a nivell global supera les 2.700, la majoria de les quals a la Xina. Malgrat tot, l'epidèmia ha provocat víctimes mortals a altres països com l'Iran, Corea del Sud i Itàlia. Des de l'OMS, però, aposten per fer una crida a la calma i asseguren que "la malaltia és mortal en ocasions molt comptades". Les persones que corren més riscos són aquelles d'edat avançada i aquelles que pateixes altres malalties com la diabetis o cardiopaties.

