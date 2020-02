Resolt el misteri de l'objecte al fons del mar que ha mobilitzat l'armada espanyola a Barcelona

L'objecte que va ser trobat diumenge al fons del mar de la platja de Somorrostro de Barcelona no es tracta d'un explosiu, sinó que és un tub metàl·lic cilíndric destinat a la barreja de gasos, i que ja està inservible.L'armada espanyola i la Guàrdia Civil han reprès els treballs aquest dimarts al matí per acabar de determinar la naturalesa de l'objecte, i després d'arrencar l'argamassa de formigó que l'encofrava, han determinat que no és cap projectil ni cap bomba.La platja del Somorrostro de Barcelona va ser acordonada ahir dilluns per la presència d'un objecte al fons del mar que es sospitava que podia ser un projectil. L'objecte va ser localitzat per un bussejador que va alertar les autoritats diumenge a la tarda.No és la primera vegada que s'albira un projectil a la costa catalana. El passat 26 d'agost la Guàrdia Urbana de Barcelona va desplegar un ampli cordó de seguretat per la troballa d'un artefacte explosiu de la guerra civil a la platja de Sant Sebastià . La bomba va ser descoberta per un agent de la Guàrdia Civil fora de servei.

