VÍDEO Es fa viral la reacció d'un periodista en equivocar-se en plena connexió a Telecinco

Por poco echo los cereales por la nariz pic.twitter.com/loOJnfGV0d — Brioche (@BrioEnfurecida) February 24, 2020

Os lo explico: Después de la conexión en directo, hemos grabado 20 segundillos para meterlos al final del informativo porque no había más conexión satélite. Pero hemos metido la que no era. Reconozco, eso sí, que es mucho más graciosa ☺️☺️ — Ismael Monzón (@IsmaMonzon) February 24, 2020

Ismael Monzón és periodista i actualment exerceix com a corresponsal multimèdia a Itàlia, on el brot de coronavirus ja s'ha estès fins al sud del país . Monzón s'ha fet viral en les últimes hores per la seva reacció en equivocar-se en ple connexió durant el telenotícies de Telecinco. El vídeo, compartit per un usuari a Twitter, acumula desenes de milers de comparticions i reaccions.El mateix periodista ha volgut sortir al pas i, amb humor, ha explicat el per què de la seva reacció quan pateix un lapsus mentre informava sobre l'epidèmia en territori italià i, després d'un soroll estrany, expressa: "ho repetiré". La cara de la presentadora és d'autèntiques circumstàncies.

