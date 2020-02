El conductor que va atropellar manifestants de la Meridiana anava begut

Intent d'atropellament massiu al #TallMeridiana, el missatge d'acabar amb la protesta com sigui ha donat els seus fruits, Cs, Psc, Ajuntament culpables de provocar violència.#MeridianaResisteix pic.twitter.com/uNFx3DEpG1 — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) February 24, 2020

Feliciteu als SxR d’avui a Meridiana. Han pogut atendre i derivar als Serveis d’Emergencia a la persona atropellada a #MeridianaResisteix ✊🏽💛

Felicitats companys. Agraïment etern per tot el que feu. ENORMES✊🏽❤️ — SanitarisxRep (@SanitarisxRep) February 24, 2020

El conductor que ahir a la nit es va saltar el control policial i es va abraonar amb el vehicle contra els manifestants de l'avinguda Meridiana de Barcelona , atropellant-ne un d'ells -que va resultar ferit de caràcter lleu-, va donar positiu en el control d'alcoholèmia que li va fer posteriorment.La Guàrdia Urbana el va portar a dependències policials, on després de prendre-li declaració va quedar en llibertat. Els Mossos d'Esquadra l'investiguen per un delicte de lesions, mentre que la Urbana tramitarà la denúncia per alcoholèmia.Diversos manifestants van reaccionar a crits contra el vehicle que va envestir els manifestants, amb crits "d'assasí". La persona que va resultar ferida va ser traslladada a l'hospital per una ambulància.

