El director del Museu de Lleida assegura que el 155 va suposar ser tractats com «un botí»

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha explicat avui a la comissió d'investigació del 155 al Parlament de Catalunya els efectes que va tenir per a la institució la suspensió de l'autonomia l'octubre del 2017. Giralt ha afirmat que l'execució del 155 va tenir pel museu dues grans conseqüències: una situació d'"indefensió processal", amb tots els dubtes de com podia repercutir en els treballadors de la institució, i un "escarni públic", perquè els bens del fons van ser tractats com un "botí".L'11 de desembre del 2017, ja sota l'autoritat de l'article 155, els tècnics del Govern de l'Aragó es van emportar 44 peces del fons de Sixena amb suport d'efectius de la Guàrdia Civil. La cessió és temporal, ja que la sentència que n'obliga el trasllat és provisional, a l'espera d'una sentència definitiva que ha de dictar un dia el Tribunal Suprem. "Va ser un despropòsit", ha assegurat Josep Giralt.Giralt ha defensat la pertinença del fons de Sixena al Museu de Lleida perquè formava part del catàleg del patrimoni cultural català. Ha recordat la situació que pateixen els exconsellers Lluís Puig i Santi Vila per no lliurar les peces, sotmesos a causes de desobediència per aquest plet. Però la votació del Senat del 27 d'octubre del 2017 avalant l'aplicació del 155 seria letal pel Museu de Lleida. Giralt ha recordat tots els antecedents històrics del cas i l'acceleració dels esdeveniments fins aquell 11 de desembre.El responsable del Museu de Lleida ha parlat de "dies frenètics" viscuts per tot el personal de l'entitat, i alhora les solidaritats i suport que mostrava la majoria de la societat lleidatana i catalana. Giralt ha insistit en les condicions millorables en què estan les obres en aquests moments, amb algunes peces que han patit un "deteriorament". Josep Giralt s'ha mostrat obert a "compartir la col·lecció". Ha explicat que tant al museu que dirigeix com al MNAC hi ha moltes peces aragoneses, i que al segle XXI, hi ha molts exemples de gestió compartida d'un fons, ha dit, però ha advocat per "recuperar primer aquest gran monestir que és Sixena".En la sessió d'aquest dimarts, han estat absents els representants de Ciutadans, el PSC i el Partit Popular. Gemma Espigares, diputada d'ERC, n'ha fet referència en la seva intervenció i ho ha considerat una manca de respecte.Aquest dimarts també compareixen a la comissió els màxims responsables de CaixaBank i Banc Sabadell compareixen aquest dimarts en qualitat de testimonis. Jordi Gual, president de CaixaBank; Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària la Caixa; i Josep Oliu, president de Banc Sabadell, protagonitzaran la sessió. També hi havia d'intervenir com a testimoni Josep Creuheras, president d'Atresmedia i del Grup Planeta, però ha demanat ajornar la seva presència. Les tres companyies van treure la seu de Catalunya després de l'1-O.

