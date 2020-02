El TSJC rebutja la denúncia del PP contra Torra per usurpació de funcions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès a tràmit la denúncia del PP contra el president Quim Torra per usurpació de funcions. L'alt tribunal sosté que els fets denunciats no són constitutius de delicte. Els populars van presentar la denúncia el 5 de febrer al TSJC amb l'argument que Torra estava "exercint il·legalment" el càrrec de president després del pronunciament de la Junta Electoral Central (JEC) que va decidir retirar-li la condició de diputat.La Fiscalia, per contra, s'hi va oposar raonant que la JEC no es va pronunciar sobre la condició de president de Torra i que no és la justícia qui ho ha de decidir, sinó que cal remetre's al que estableix l'Estatut.En la resolució del TSJC, de nou pàgines, reconeix que la sala civil i penal del TSJC és competent per veure la querella però recorda que la llei no estableix un "automatisme" entre la pèrdua de la condició de diputat i el cessament com a president, sinó que la qüestió ha de ser analitzada pel propi Parlament. "No existeix cap acte jurídic ni del Parlament ni de cap tribunal pel qual s'hagi cessat Torra de càrrec de president", argumenta el TSJC.Així mateix també diu que la il·legitimitat de l'actuació per tal que sigui delicte necessita "evidències" que la persona denunciada no està habilitada per fer els actes que li atribueix el títol que s'atribueix. És a dir, diu el TSJC que no hi ha prou evidències per assegurar que Torra no està habilitat per fer les coses que li corresponen com a president. Per tot plegat, d'acord a la posició de la Fiscalia, el TSJC acorda inadmetre la querella.En l'escrit de denúncia del PP, de 19 pàgines, els populars afirmaven que Torra està "exercint il·legalment" les funcions de president de la Generalitat i demanen que s'adoptin les "cauteles que procedeixen" perquè la "greu pertorbació de l'ordre constitucional" provocada per Torra "no continuï més temps"."La continuïtat en la delictiva actuació del querellat, assumint funcions que no li corresponen, perjudica greument els interessos de tots els catalans i d'Espanya com a nació, i és greument contrària a la Constitució, per la qual cosa ha de posar-se fi immediatament a tan il·lícit procedir", continua l'escrit.A la querella, el PP assegura que la situació està generant una "falsa aparença de legalitat" i que Torra se situa de forma "deliberada i dolosa" al marge de la Constitució. "I manifesta amb absoluta jactància que pretén continuar fins al final en tan il·lícita conducta, amb menyspreu absolut pel compliment de la llei", afirma el text.El president del PP, Pablo Casado, va anunciar fa dies la presentació de la querella i ha assegurat en reiterades ocasions que consideren que Torra ja no és president de la Generalitat i han demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no es reuneixi amb ell aquest dijous.

El TSJC rebutja la querella contra Torra by edicio naciodigital on Scribd

