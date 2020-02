Diversos detinguts a Tarragona, Girona i Barcelona per vendre medicaments il·legals per a la disfunció erèctil

​La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària han detingut 47 persones arreu de l'Estat per la importació, manipulació i venda de medicaments sense control sanitari, principalment per a la disfunció erèctil. Portaven des de Malàisia grans quantitats de fàrmacs i els feien passar per aliments naturals. Hi ha detinguts a 15 demarcacions, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona.El cap del grup ha estat arrestat a Dubai, on s'amagava amb tres ordres internacionals de detenció en vigor. S'han fet 12 registres domiciliaris, 55 inspeccions en locals de venda i s'han bloquejat 59 pàgines web i 39 comptes bancaris.La investigació va començar ara fa un any arran d'una denúncia anònima. Des d'aleshores, la policia va començar a seguir i controlar diversos enviaments duaners procedents de Malàsia i van descobrir la xarxa. L'organització criminal importava fàrmacs en grans quantitats d'aquest país i els declarava falsament com a complements alimentaris i plantes naturals per saltar-se els controls duaners. Després, però, s'usaven per fer potents fàrmacs com el Tadalfi i el Sildenafil, destinats al tractament de la disfunció erèctil.Després de comprovar que no es tracta de productes naturals i que la ingesta d'aquests productes pot comportar greus conseqüències a la salut , l'Agència Espanyola del Medicament els va retirar. La xarxa els distribuïa aquests falsos productes en herbolaris, sex shops, gimnasos i en línia i ho feia sota més de 150 marques diferents. A més d'Espanya, també es comercialitzava a Portugal, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Rússia.Aquesta és la primera fase de l'actuació policial i s'esperen pròximes accions. De moment, hi ha hagut diverses actuacions a 15 demarcacions d'arreu de l'Estat, 12 escorcolls domiciliaris, 55 inspeccions a locals i naus, la troballa de mig milió d'euros en efectiu, 39 comptes bancaris 7 vehicles de gamma alta i dues armes de foc.En aquest operatiu han participat més de 400 agents dels tres cossos, coordinats pel jutjat d'instrucció número 8 d'Alacant. Les detencions es van produir per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, estafa, contraban i blanqueig de capitals.

