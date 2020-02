VÍDEO Michael Jordan recorda entre llàgrimes Kobe Bryant: «Volia ser un germà gran per a ell»

Michael Jordan jokes about 'Crying Jordan' meme during Kobe Bryant memorial https://t.co/9JLYx7GkA9 pic.twitter.com/ZbhYLR2JfL — New York Post (@nypost) February 24, 2020

Com a jugador de l'NBA, Kobe Bryant van aconseguir guanyar-se el respecte de totes les grans estrelles de la lliga. Michael Jordan, per a molts el millor jugador de bàsquet de la història, no va ser una excepció. L'estrella dels Chicago Bulls, tot un referent per l'exjugador mort el mes passat en un accident d'helicòpter , va pronunciar un emotiu discurs durant l'últim acte de record a una de les grans figures de la franquícia de Los Angeles.Amb llàgrimes als ulls, Jordan va recordar l'obsessió que tenia Bryant per ser "el millor jugador possible". "A mesura que l'anava coneixent, jo volia ser un germà gran per ell", va dir l'exjugador. "Per això havia d'aguantar moments irritants, trucades durant la nit i preguntes absurdes, va afegir.Durant el discurs, Jordan va admetre que, inicialment, no va voler pronunciar unes paraules. "Kobe sabia tractar-te d'una manera que t'afectava personalment: era capaç de treure el millor de cadascú, i això és el que va fer amb mi", va explicar.Per trencar el gel i el clima de tristor, Jordan també va dedicar un moment a fer broma del seu propi discurs, carregat d'emotivitat. "Ja està, tornaré a tenir un altre meme on jo surti plorant", va dir, fent referència a una imatge que es va fer viral quan va entrar al Hall of Fame (passeig de la fama) de l'NBA.La cerimònia que va tenir lloc a l'Staples Center (pista on juga l'equip de Los Angeles) en record de Kobe Bryant i la seva filla va aplegar al voltant de 20.000 persones. Entre elles hi havia els familiars del mateix jugador i altres llegendes de la lliga com Magic Johnson, Jerry West, Steve Nash, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar i Shaquille O'Neil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor