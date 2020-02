El coronavirus arriba per primera vegada al sud d'Itàlia

El coronavirus s'escampa per Itàlia. Aquest dimarts, les autoritats sanitàries del país han detectat el primer cas positiu al sud del país. Es tracta d'una dona procedent de Bèrgam, una de les regions més afectades per l'epidèmia, que estava de vacances a la ciutat de Palerm, a Sicília. Així ho ha confirmat el governador de l'illa, Nello Musumeci, en una roda de premsa.L'afectada es troba ingressada a l'hospital Cervello de Palerm i, segons informa el diari La Repubblica , "està completament conscient i no presenta condicions particulars de malestar". A banda, les autoritats també han detectat un altre cas a la ciutat de Florència, a la regió de La Toscana.Itàlia és el país europeu més afectat pel coronavirus. Segons les últimes dades oficials, ja són set les persones que han mort a causa de l'epidèmia. En tots els casos es tracta de persones d'edat avançada i que, anteriorment, ja patien altres malalties.El país, que també ha registrat més de 200 infeccions, es troba en estat d'alerta. L'emergència sanitària ha obligat a suspendre els últims tres dies del carnaval de Venècia i també diversos partits de futbol de la Serie A italiana. Per altra banda, les escoles de les regions del Piemont, la Llombardia i el Vèneto han suspès les classes, almenys, fins al pròxim 2 de març.

