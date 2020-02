Plácido Domingo accepta «tota la responsabilitat» sobre les acusacions d'assetjament sexual

El tenor espanyol Plácido Domingo ha demanat perdó aquest dimarts a les dones que el van acusar d'assetjament sexual pel "dolor" que els va causar i ha assegurat que accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.En un comunicat remès a Europa Press, el cantant ha mostrat el seu respecte per les seves companyes de professió, que l'agost de 2019 "es van sentir prou còmodes" per parlar de tot allò que va passar. "Entenc ara que alguna d'aquestes dones poguessin tenir por per expressar-se honestament perquè els preocupava que les seves carreres es veiessin afectades", ha reconegut.Després de "prendre un temps durant els últims mesos" per analitzar les acusacions, el tenor espanyol ha explicat que ha "crescut amb aquesta experiència". "Encara que no va ser la meva intenció, mai ningú hauria de sentir-se d'aquesta forma", ha afegit.Així, Plácido Domingo ha assenyalat que està "compromès" a emprendre un canvi "positiu" en la indústria de l'òpera perquè "ningú hagi de passar pel mateix". "El meu fervent desig és que això sigui un espai més segur per treballar i espero que el meu exemple empenti a altres a seguir els meus passos", ha remarcat.El músic espanyol s'ha expressat així mesos després que sortissin a la llum les primeres denúncies d'assetjament sexual per part d'una vintena de dones. En un inici, Domingo va negar-ho tot, assegurant que l'"abús" de la seva posició directiva dins de l'estructura administrativa de les òperes de Washington i de Los Angeles (llocs on va treballar) era "tan impossible com inconcebible"."Els molts que sí que m'han tractat saben que jo mai m'he comportat de la manera assetjadora, agressiva i vulgar de la qual m'han acusat", va defensar l'artista el passat mes de novembre, al·legant que, al cap de més de mig segle de vida pública, la gent l'hauria de conèixer "de sobra".Les acusacions sobre Domingo van precipitar en els mesos següents cancel·lacions d'algunes de les seves actuacions arreu del món, com les de l'Òpera de San Francisco i la de Dallas, i van provocar que el tenor dimitís com a director general de l'Òpera de Los Angeles.

