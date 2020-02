Pare i filla s'enfronten a tres anys de presó per no pagar un àpat de 28 persones al Bages

Un pare i una filla s'enfronten a tres anys de presó per haver fet un àpat de 28 persones en un restaurant de Cardona (Bages) i no haver-lo pagat. Segons l'escrit de la fiscalia, els acusats, que van reservar al restaurant dos dies abans d'anar-hi, haurien falsificat el comprovant de l'ingrés bancari que els hi va demanar l'establiment com a paga i senyal. Per aquesta raó, els acusa d'un delicte d'estafa. El judici se celebrarà aquest dimecres al matí al jutjat Penal 3 de Manresa.Els fets que seran jutjats aquest dimecres es van produir l'octubre de 2019. Segons l'acusació de la fiscal, pare i filla van contactar via mail amb el restaurant La Plantada de Cardona i van reservar un menú amb esmorzar i dinar per a un grup de 28 persones. El negoci els hi va demanar una paga i senyal de 700 euros.

