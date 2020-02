Nou cas confirmat de coronavirus a Espanya: un turista italià a Tenerife

Un metge italià que es trobava de turisme al sud de l'illa de Tenerife ha donat positiu per coronavirus després de realitzar-li les proves corresponents al laboratori de microbiologia de l'Hospital Universitari Nostra Senyora de Candelaria, en aquesta illa, segons han confirmat a Europa Press fonts del govern canari.El turista, un metge procedent de la zona afectada d'Itàlia pel coronavirus, va començar a sentir-se malament i va anar a la Clínica Quirón de al sud de Tenerife, on està hospitalitzat i aïllat després d'haver donat positiu en les proves realitzades.El mateix president de Canàries, Àngel Víctor Torres, ha informat a través del seu compte oficial de Twitter que s'ha activat durant la tarda nit d'aquest dilluns el protocol corresponent. El pacient serà sotmès a una segona anàlisi en el Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III, tal com estableix el protocol per a aquests casos.D'aquesta manera i en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, a Canàries s'ha activat el mateix protocol que s'ha posat en marxa davant altres casos sospitosos en altres parts d'Espanya.La Conselleria de Sanitat ha activat una línia de telèfon gratuïta (900 112 061), des de la qual un equip d'Infermeria, sota la coordinació del Servei d'Urgències Canari (SUC), atendrà les sol·licituds d'informació de la ciutadania sobre mesures de prevenció, possibilitats de contagi i falsos conceptes relacionats amb el virus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor