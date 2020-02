VÍDEO Les llàgrimes de Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant

Despedida de Michael Jordan ahora mismo a Kobe Bryant en el Staples. Las lágrimas son un llanto. Y Jordan un grande pic.twitter.com/zwaWAm7Crw — Pacojo (@PacojoSER) February 24, 2020

El memorial en honor a Kobe Bryant ha estat un dels esdeveniments de l'any als Estats Units. El llegendari jugador de l'NBA va perdre la vida el passat 26 de gener en un accident d'helicòpter a l'edat de 41 anys, on també van morir la seva filla Gigi de 13 anys i diverses persones més. Després de centenars d'homenatges en el món de l'esport i en la lliga de bàsquet nord-americana, l'estadi Staples Center ha estat l'escenari del funeral mediàtic de Bryant, amb desenes de llegendes, jugadors i celebritats com a convidats.Un d'ells ha estat Michael Jordan, considerat un dels millors jugadors de la història de l'NBA i un gran amic de Kobe Bryant. L'escorta dels Chicago Bulls, entre llàgrimes, ha volgut tenir unes paraules emotives per Kobe, explicant que era "un gran amic per a ell" i que n'està fart de les comparatives. "Jo només vull parlar de Kobe".

