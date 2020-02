Unes 600 persones es manifesten contra l'extradició de Julian Assange a Barcelona

Unes 600 persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat aquest dilluns a Barcelona en contra de l'extradició als Estats Units de Julian Assange, en una de les moltes mobilitzacions convocades els darrers dies en suport al fundador de Wikileaks.L'inici del judici contra el periodista australià ha estat el principal motiu de la concentració a Plaça Universitat sota el lema 'El periodisme no és un crim'. La mobilització, convocada per l'ANC, ha comptat amb el suport d'Òmnium Cultural, Junts x Catalunya, ERC, la CUP i grups com Anonymus Catalonia.Assange, que s'enfronta a múltiples càrrecs per haver publicat documents oficials amb informació confidencial, ha mostrat en reiterades ocasions el seu suport a l'autodeterminació de Catalunya