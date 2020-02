Una trentena de ferits en un atropellament «intencionat» durant un carnaval a Alemanya

Serveis d'emergència i de seguretat alemanys a la zona dels fets Foto: Europa Press

Almenys 30 persones han resultat ferides aquest dilluns, entre elles diversos nens, en un atropellament múltiple de caràcter intencionat ocorregut en una localitat propera a Kassel, al centre d'Alemanya, durant una desfilada de Carnaval, segons les últimes informacions ofertes per la Policia als mitjans.Els fets han tingut lloc a la localitat de Volkmarsen, a la regió de Hesse, cap a les 14.30 hores. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament, un Mercedes de color gris, ha estat detingut. Segons la cadena Hessenschau, es tracta d'un ciutadà alemany de la zona de vint-i-nou anys."Assumim que va ser un acte intencionat", ha assenyalat un portaveu policial citat per DPA, si bé ha aclarit que les autoritats no veuen per ara indicis que s'estigués políticament motivat. No obstant això, des del Ministeri de l'Interior de Hesse han apuntat que no es descarta aquesta última hipòtesi.Segons informen els mitjans locals, el vehicle hauria recorregut uns 30 metres per la vorera atropellant als allí congregats i el conductor hauria accelerat durant l'atropellament. Diversos dels ferits es troben en estat greu.La policia ha convidat a la població a no difondre rumors ni especulacions, al temps que ha posat a disposició d'eventuals testimonis un web en la qual compartir fotos i imatges dels fets per tal de contribuir a la investigació d'aquests.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor