Òmnium demana que la taula de diàleg abordi l'amnistia per resoldre el conflicte polític

La taula de diàleg ha d'abordar l'amnistia. Marcel Mauri ha estat clar aquest vespre en una compareixença al Palau de la Generalitat després de mantenir una trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Mauri, en declaracions al mitjans, ha remarcat la importància de l'amnistia com a "solució global" del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. "Cal una solució política que acabi amb la repressió i la judicialització, i l'amnistia és la millor eina per als presos polítics i el retorn dels exiliats, així com per acabar amb la repressió que pateixen milers de persones", ha dit Mauri.Mauri ha explicat que durant la reunió s'ha volgut posar remarcar la importància de l'amnistia, l'eix d'una campanya que Òmnium va començar fa un parell de setmanes. Hi han participat membres de la plataforma Som el 80%, com ara Magda Oranich o Joan Ignasi Elena. L'entitat mantindrà trobades amb "les principals institucions del país". Ara com ara, encara no n'hi ha cap de tancada, tot i que ja s'han sol·licitat. Entre més, Òmnium ha demanat reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta de la diputació de Barcelona, Núria Marín.El vicepresident d'Òmnium ha dit que l'amnistia permet posar el "comptador a zero", tal com demana el PSOE, i és la manera de començar a dibuixar la "resolució real" del conflicte polític, "que no s'hauria d'haver judicialitzat mai". Torra, ha detallat Mauri, ha coincidit en el diagnòstic. "L'amnistia és l'única via que abraça la solució global per a tots els represaliats", ha insistit Òmnium, que ha denunciat també les detencions de la setmana passada i ha recordat que la judicialització encara no s'ha acabat. Més de 200 persones, per exemple, han estat citades a declarar davant del jutge pels talls a la Jonquera per les protestes de la sentència i encara hi ha cinc persones empresonades.Malgrat admetre que l'amnistia és una via complexa, ha dit que necessita els mateixos suports que una reforma del codi penal, la via que sembla que es vol abordar des del govern espanyol per modificar el delicte de sedició. "És qüestió de voluntat política, perquè hi hagi la resolució política cal amnistia", ha dit el vicepresident de l'entitat. Des del govern espanyol i el PSOE, ara per ara, la via de l'amnistia no es contempla.Preguntat sobre la taula de diàleg en concret, Mauri ha reclamat que aquest ha d'oferir una solució a les persones represaliades. "Si el diàleg no aborda l'amnistia, no es podrà avançar en la solució del conflicte polític", ha insistit el vicepresident d'Òmnium. En la reunió s'han posat sobre la taula altres casos d'amnistia, com els que s'han fet a França, Colòmbia o Mèxic. "Les amnisties on no hi ha hagut un canvi de règim també s'han produït", ha dit Mauri, i ha afegit que l'amnistia recull "els grans consensos de país". "Torra ha dit que ho exposaria a la taula de diàleg", ha explicat. Els governs català i espanyol es reuniran finalment dimecres vinent i aquest matí n'han transcendit tots els assistents.

