Reguant declara davant del jutge per negar-se a respondre a Vox al Suprem

"Assumint-ne les conseqüències, que davant l'extrema dreta, un partit masclista i xenòfob, no penso respondre les preguntes de Vox". La declaració d'Eulàlia Reguant i Antonio Baños el 27 de febrer de 2019 al Tribunal Suprem va ser accidentada. Els dos exdiputats de la CUP es van negar a respondre les preguntes de Vox malgrat les advertències del president del tribunal, Manuel Marchena. Tots dos van apel·lar a la seva "dignitat democràtica" i van acabar expulsats de la sala. "Ja pot agafar el seu carnet i sortir", va sentenciar Marchena.Un any després, la seva situació arriba a judici. Aquest matí, a partir de dos quarts de dotze, Reguant declara al jutjat d'Instrucció 10 de Madrid acusada d'un delicte de desobediència. Baños, que ha demanat ajornar la seva declaració per motius laborals, ho farà el 18 de març per videoconferència. A Madrid, Reguant estarà acompanyada una delegació de la CUP i altres membres de formacions independentistes, que es concentraran davant la seu judicial a partir de les onze.La jutge María Antonia Torres investiga els exdiputats cupaires després que el Suprem deduís testimoni per no complir amb l'obligació que tenien de respondre totes les parts. En un article a NacióDigital, Reguant va revindicar aquest cap de setmana el dret a desobeir la llei i les autoritats. "El feixisme no pot tenir cabuda en una societat que es pretén justa", va dir l'exdiputada.A banda de l'acusació per desobediència, pel qual podrien enfrontar-se a un any de presó, el Suprem també va imposar una multa de 2.500 euros als dos independentistes, que havien estat proposats com a testimonis per Vox i la defensa de Cuixart. Aquesta quantitat es va pagar amb les aportacions de la Caixa de Solidaritat.

