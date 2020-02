El productor de Hollywood Harvey Weinstein, culpable de violació i agressió sexual

El productor i magnat de la indústria del cinema de Hollywood, Harvey Weinstein, ha estat declarat culpable de violació i agressió sexual. El jurat l'ha condemnat per dos dels cinc delictes pels quals era jutjat als Estats Units, després de mesos de procés judicial i amb testimonis clau que han acabat demostrant, segons el tribunal, la culpabilitat de Weinstein.El veredicte ha estat rebut com un bàlsam de justícia per a centenars de dones que havien presentat proves contra un dels productors més importants de les últimes dècades a Hollywood. L'acusació i les posteriors proves contra Weinstein, amb el judici posterior, es van iniciar el 2017 i van ser l'avantsala del moviment #MeToo a tot el món.L'octubre de 2017 concretament, Harvey Weinstein va ser acusat d'assetjament sexual per diverses dones del món del cinema en reportatges periodístics del The New York Times i The New Yorker. Aquest obscur descobriment va desembocar en la confessió de moltes altres dones, algunes d'elles actrius de renom (Ashley Judd, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie), que assenyalaven Weinstein com un agressor sexual i, en diversos casos, un violador. Un centenar de dones van declarar contra ell i van destapar un dels majors escàndols de la indústria cinematogràfica de Hollywood. Un dels dinosaures del cinema era un agressor sexual. El 2018 va ser detingut per la policia.El cas Weinstein va obrir una escletxa en la reivindicació feminista com no s'havia vist mai en el món contemporani. La ràbia i la frustració contra un dels majors magnats de la indústria del cinema va desembocar en el moviment Me Too, on les dones explicaven els casos on els homes les havien assetjat, agredit o abusat sexualment. Les xarxes van bullir a un ritme vertiginós i el cinema també es va mobilitzar contra "els Weinstein", tots aquells homes que estiguessin marcats pel mateix patró. Untouchable és el documental que recull els abusos i agressions de Harvey Weinstein. Tot el recorregut dels inicis de la seva carrera a la ciutat de Buffalo fins a la seva posició de màxim poder entre les estrelles de Hollywood i les palmeres de Beverly Hills. La pel·lícula dona veu a diverses dones agredides per l'exproductor de cinema, a companys seus que documenten alguns dels casos denunciats i a periodistes que han investigat tot el recorregut de Weinstein.El film endinsa l'espectador en els mètodes més obscurs, corruptes i esgarrifosos de Hollywood que van ser patentats per Harvey Weinstein. "L'axioma dels germans Weinstein era com el de la màfia: lleial a la família i matar tots els altres", afirma un dels testimonis. Com un abusador al pati de l'escola, Hollywood era l'institut de Harvey Weinstein. Dones que per aconseguir papers s'havien d'anar al llit amb ell, regals i privilegis pel jurat dels Oscar o assetjaments a totes aquelles persones que es neguessin a jugar sota les seves regles.El documental dona veu a totes les investigacions, testimonis i altres visions d'un dels casos més escabrosos de la història moderna. Harvey Weinstein és la punta de l'iceberg d'un problema molt greu a Hollywood però la seva caiguda és l'enfonsament del Titànic d'una manera horrible de fer cinema. Infinitat d'estrelles van estar al costat de Weinstein, de la seva empresa, sota el seu paraigua i buscant la fotografia amb ell. Les seves atrocitats només eren murmuris que ningú escoltava o escenes que ningú volia mirar. Untouchable és la veritat incòmoda d'uns fets horribles, explicats amb detall, sense fer-ne sang i amb la necessitat de clarificar com es va arribar a permetre l'existència d'un Harvey Weinstein.

