L'OMS admet que el coronavirus té «potencial de pandèmia»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: ACN

L'Organització Mundial de la Salut ha admès que el coronavirus té "potencial de pandèmia", però assegura que és "massa aviat" per declarar aquest estat. "No estem en aquest punt encara", ha afirmat el director general de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'organització veu "molt preocupant" l'augment sobtat de casos a Itàlia, l'Iran i Corea del Sud, però ha insistit que això no implica que el brot sigui una pandèmia. L'OMS decideix l'ús d'aquest terme en funció de l'expansió geogràfica, la severitat i l'impacte en la població arreu del món."És un concepte que s'utilitza quan la població mundial és probable que hi estigui exposada", ha puntualitzat el director executiu de l'OMS per a emergències de salut, Michael Ryan. L'OMS ha reconegut que no "entenen encara" les "dinàmiques de transmissió" del coronavirus. En aquest sentit, assenyalen com la Xina i altres països estan aconseguint "contenir" el brot, però d'altres estats tenen "dificultats" per fer-ho.