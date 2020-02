Set valencians, atrapats a l'Iran pel coronavirus

Set valencians porten un dia atrapats a Teheran, la capital de l'Iran, a causa del coronavirus. Tal com explica el diari Levante , el grup havia de tornar a Espanya aquest diumenge, però l'aerolínia que els havia de portar a casa -Turkish Airlines- només va deixar marxar als ciutadans de nacionalitat turca per evitar possibles contagis.Segons expliquen al diari, els set ciutadans intenten tornar ara a l'Estat amb l'ajuda del consolat espanyol. En paral·lel, també estudien altres alternatives per poder tornar a casa el més aviat possible.L'Iran és un dels països més afectats pel coronavirus. Aquest dilluns, l'agència de notícies semioficial ILNA ha confirmat de cop un total de cinquanta víctimes mortals al territori a causa de l'epidèmia. La xifra és notablement més elevada respecte a les dades facilitades pel govern del país, que reconeix oficialment 12 morts i fins a 47 contagis.Arran d'aquesta situació, el país ha tancat totes les seves fronteres amb els països veïns. A més, el país ha posat en quarantena més de 250 persones a la ciutat de Qom, situada a 120 quilòmetres al sud de la capital Teheran.

