Defensa sanciona l'oficial que dirigia els legionaris armats que bevien cervesa a Vilafranca

Això avui dissabte al barri de la Girada a Vilafranca. Militars armats al Mercadona i fent una copa @VilafrancaAj pic.twitter.com/izgyu7kbDV — Faig el que puc. 1O Ni oblit ni perdó (@xavinavarro) September 28, 2019

Menudo disgusto se van a llevar los militares que se han paseado armados por Vilafranca hoy, cuando se enteren que las 🍻🍻🍻 que se han metido les van a suponer como mínimo un mes de arresto.



¿A q sí @Defensagob ?@LaRepublicaCat pic.twitter.com/RjdRhZMRmF — Jon Inarritu (@JonInarritu) September 28, 2019

Seguro que después de la cerveza el rifle automático pesa menos. pic.twitter.com/OOS9fE5CDR — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 28, 2019

El Ministeri de Defensa ha imposat una sanció disciplinària a l'oficial que dirigia un comboi de militars que van ser fotografiats a la terrassa d'un bar de Vilafranca de Penedès prenent cerveses amb les seves armes a terra. La imatge correspon a una parada que va fer un comboi de 94 militars de la Legió i ràpidament es va fer viral a les xarxes socials el passat mes de setembre, suscitant nombrosos comentaris i crítiques.En una resposta parlamentària a el diputat de Eh Bildu Jon Iñarritu, Defensa explica que el personal de la imatge pertanyia al Terç Alejandro Farnesio 4t de la Legió i tornava a la base de Ronda (Màlaga) en dos autobusos després de participar en un exercici a França.No obstant això, després de l'enrenou, el Ministeri de Defensa va adoptar "les mesures oportunes" d'acord amb el Règim Disciplinari de les Forces Armades "i d'acord amb les responsabilitats corresponents s'ha corregit a l'oficial que estava a el comandament del comboi". El mateix ministeri explica que tots van donar "negatiu" en controls d'alcoholèmia.El Departament dirigit per Margarita Robles no dóna més detalls sobre la sanció imposada a l'oficial. El règim disciplinari divideix les faltes en lleus, greus o molt greus, amb càstigs des de la mera reprensió als dos mesos d'arrest i resolució de compromís. Això sí, el ministeri aclareix que els militars anaven acompanyats d'armament lleuger -modelsd e fusell HK G-36 i pistola HK USP- "sense cap tipus de munició".Els fets van passar el setembre de 2019 quan diverses persones van penjar fotografies d'un grup de militars comprant en un supermercat de Vilafranca i també prenent cervesa a la terrassa d'un bar. En les imatges, els soldats portaven armes llargues dins del supermercat, i les havien dipositat a terra mentre prenien cervesa al bar. Les imatges es van fer virals i moltes persones van dubtar de si realment es tractava d'un grup de militars espanyols o no.Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca ha explicat que també demanarà explicacions “per enviar més de cent soldats amb equipament de feina i armament per Vilafranca sense haver-ho posat en coneixement de Mossos i autoritats".

