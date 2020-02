Confirmat l'arxivament de la denúncia contra Tous

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha confirmat l'arxivament de la denúncia contra la marca de joieria manresana Tous pels delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat documental i corrupció en els negocis, en relació amb la composició de determinats articles de joieria.El magistrat ha desestimat el recurs presentat per l'associació Consujoya, que va denunciar els fets inicialment a Còrdova , per "evident mala fe" i "temeritat" a l'hora de formular el recurs tenint en compte la "inconsistència de les seves pretensions i la injustícia de la seva acció".La resolució recull l'escrit de la fiscalia de l'AN, que havia presentat la denúncia davant del jutjat Central d'Instrucció 1, en el qual s'oposa al recurs i relata que hi ha hagut una "manipulació de la realitat que va donar lloc a una investigació que, de no haver-se presentat en els termes indicats, mai s'hauria iniciat".La interlocutòria desestima tots els arguments plantejats per l'associació per reobrir la causa. Entre ells, la falta de diligències de prova dels fets investigats. En relació a l'existència d'indicis de criminalitat, sosté que els indicis en els quals es basa l'acusació es concreten únicament en la interpretació de la norma que fan dos laboratoris i un testimoni.El jutge, per contra, considera que l'elaboració de peces amb la tècnica de farciment compleix la legislació ni tampoc té com a finalitat enganyar el consumidor.L'AN confirma així l'arxiu de les actuacions que van començar per una denúncia de l'associació Consujoia, presentada a Còrdova el desembre de 2018. El març de l'any passat, la fiscalia de Còrdova va iniciar les diligències d'investigació, inhibint-se després a la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que el novembre de 2019 va presentar la denúncia davant del jutge.

