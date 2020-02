El jurat popular dedica més de tres hores a visitar els escenaris del crim de la Guàrdia Urbana

El jurat popular visita l'escenari del crim de la Guàrdia Urbana Foto: ACN

Rosa Peral i la comitiva judicial, aquest dilluns a l'escenari del crim Foto: Europa Press

Albert López arribant al domicili de Rosa Peral, aquest dilluns Foto: ACN

La comitiva judicial ha visitat durant més de tres hores els escenaris del crim de la Guàrdia Urbana. Aquest dilluns, el jurat popular ha fet la inspecció ocular, un tràmit poc habitual que havia sol·licitat la Fiscalia davant la manca de proves directes del crim. Han inspeccionat el domicili de Rosa Peral, on es va produir l'assassinat de Pedro Rodríguez, la casa de l'exmarit de Peral i la pista forestal on es va localitzar el vehicle de Rodríguez calcinat amb el cadàver a dins.El magistrat, el jurat popular, les acusacions, els advocats de la defensa i els dos acusats han arribat a la casa de Peral, a Vilanova i la Geltrú, cap a les onze del matí. Els membres del jurat han pogut inspeccionar totes les habitacions. Després s'han desplaçat cap a la casa de Rubén C., exmarit de Peral, seguint el camí que van fer els dos acusats després de la mort de Rodríguez. Finalment han arribat a la pista forestal on el 2 de maig de 2017 es va localitzar el cos calcinat de la víctima. La inspecció ocular ha acabat cap a dos quarts de quatre.Els dos acusats han anat emmanillats en tot moment i custodiats pels Mossos. Per inspeccionar el lloc on es va trobar el cos, al terme municipal de Castellet i la Gornal, la comitiva judicial ha arribat per la carretera BV-2115. El primer a arribar ha estat l'acuat Albert López. Rosa Peral ha arribat uns minuts més tard. Tots dos s'han situat en fila, al marge del camí contrari on van deixar el cotxe, i mirant cap al punt on es va localitzar el vehicle cremat.Després ha arribat la comitiva judicial. El jurat popular -cinc dones i quatre homes- han estat els últims en arribar. Han comentat entre ells els detalls de l'espai i han comptat amb les explicacions del cap d'investigació policial, que els ha detallat que, quan es va trobar el cotxe, el maleter estava orientat cap a la part superior del camí. El jurat ha constatat que el conductor va haver de fer maniobres per deixar el cotxe en aquella posició. Al punt exacte on es va trobar el cotxe cremat hi havia cinc roses i una calavera pintada.En els pròxims dies es farà la prova pericial i el jurat podrà escoltar els experts que detallaran els detalls de com estava el vehicle i què hi van trobar dins.Abans d'arribar al pantà de Foix, la comitiva ha fet la inspecció ocular del domicili de Rosa Peral, en una urbanització de Vilanova i la Geltrú. Allà vivien Rosa Peral i Pedro Rodríguez abans del crim. El jurat ha visitat totes les estances de la casa, on actualment viu el pare de l'acusada, i on se suposa que Peral i López van matar Rodríguez la nit de l'1 a 2 de maig.Després han passat per la urbanització El papagai, a la Bisbal del Penedès, on vvia l'exmarit de Peral, per reproduir el recorregut que suposadament van fer els dos acusats la nit del crim. La investigació apunta que Peral i López van desplaçar-se a prop del domicili de Rubén C. per fingir, amb el posicionament del GPS del mòbil, que Rodríguez havia anat a barallar-se amb Rubén abans de ser assassinat. Peral i el seu exmarit mantenien una mala relació. Un cop visitat aquest punt, s'han desplaçat a la pista forestal.La inspecció ocular ha estat la primera fase de la prova pericial, que es dura a terme a partir d'aquesta setmana un cop hagin comparegut tots els testimonis durant tres setmanes. Els dies 11 i 12 de març declararan els acusats abans que el judici quedi vist per a sentència. S'enfronten a penes de fins a 25 anys de presó per assassinat. El 16 de març es faran les conclusions i, un cop lliurat l'objecte del veredicte, el jurat haurà de començar a deliberar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor