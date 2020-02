FOTO Uns lladres encasten una grua contra una oficina bancària a Terrassa

Encastament d’una grua contra un caixer d’una entitat bancària. La ràpida intervenció de les 🚓🚓 de la @PoliciaTrs va impedir el robatori. Els autors van fugir amb un 🚗, de color negre. pic.twitter.com/B1Bo8tu92Z — Policia Municipal de Terrassa (@PoliciaTrs) February 24, 2020

Diumenge, a les 20.20 h, la Policia Municipal de Terrassa va rebre la trucada d’un ciutadà alertant del robatori en una entitat bancària al carrer Colom, a l’alçada del carrer Albert Einstein. Un total de quatre individus havien encastat una grua d’assistència contra un caixer de l’entitat bancària per entrar al local. Cinc dotacions policials es van presentar al lloc dels fets i van comprovar que la grua es trobava a la vorera, engegada i amb un pont fet. Els agents no van localitzar a ningú ni dins del vehicle ni als voltants del lloc dels fets.Un testimoni dels fets va donar la descripció de quatre persones encaputxades, les quals segon la mateixa font haurien fugit en direcció a la C-58 en cotxe, ocasionant danys en un vehicle estacionat. Durant la fugida els suposats autors del robatori van ocasionar danys enun vehicle estacionat. Patrulles policials van fer batuda per les possibles sortides de la ciutat. Al lloc dels fets es van fer tasques de regulació del trànsit i la grua, que consultades les dades pertinents no constava com a sostreta, va ser retirada.

