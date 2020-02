​Illa convoca una reunió extraordinària amb les autonomies per protegir-se contra el coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha convocat una reunió extraordinària del Consell Interterritorial de Salut amb les autonomies per aquest dimarts a dos quarts de cinc de la tarda per abordar noves mesures de detecció precoç i sensibilització del coronavirus.En roda de premsa, Illa ha explicat aquest dilluns que reforçaran les mesures de sensibilitat per "ampliar informació a ports i aeroports" i per "tenir a tota la xarxa sanitària preparada per detectar, a la major brevetat, possibles casos". El ministre de Sanitat ha descartat per ara prendre mesures més dràstiques, com mesurar la temperatura dels viatgers. Illa ha explicat que hi ha tres casos sospitosos en estudi a l'Estat i ha enviat un missatge de "confiança" en el sistema de salut.Abans de tancar quines mesures posar en marxa, el govern espanyol mantindrà una trobada aquesta tarda en el marc del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties i dimarts al matí també les estudiaran en reunions tècniques. "Cal prendre mesures adequades al criteri d'experts i consensuar-les", ha dit Illa."Vull que tothom tingui la tranquil·litat que s'està treballant constantment sobre la qüestió i en coordinació" amb les autonomies i la resta de la UE, ha afirmat el ministre de Sanitat. Illa ha destacat que per ara els experts només aconsellen prendre mesures informatives però no anar més enllà. Tanmateix, el ministre ha garantit que també en tenen "preparades" d'altres per si calgués posar-les en marxa."De moment no se'ns aconsellen", ha dit. Illa ha remarcat que la sensibilització de la ciutadania és alta i des de diumenge nou persones a l'Estat s'han dirigit a les autoritats sanitàries perquè creien que podrien tenir coronavirus. Els nou casos s'han descartat i ara n'hi ha tres en estudi.Illa també ha explicat que és "molt probable" que hi hagi ajustaments en la definició de cas del coronavirus i també ha dit que s'està discutint si cal ampliar la zona de risc. El ministre ha destacat que els protocols estan en revisió permanent i estan treballant cada dia en el tema.

