Kirk Douglas llega la majoria de la seva fortuna a projectes solidaris

El seu fill, Michael Douglas, és un reconegut actor que ha mostrat sempre el seu absolut suport al seu pare fins al final. L'actor va protagonitzar un total de 92 pel·lícules, entre les que destaquen grans clàssics com Espàrtac, Camins de glòria, Set dies de maig o El gran carnaval. Douglas va començar el seu camí en la indústria cinematogràfica el 1946 amb L'estrany amor de Martha Ivers. El seu últim treball es va estrenar el 2008 i des de llavors ha estat cada vegada més retirat de la vida pública. Al llarg d'aquests 74 anys, Douglas ha interpretat a una infinitat de personatges llegendaris com Espartaco, el coronel Dax o a l'mític artista Van Gogh.Uns personatges que el van dur a estar nominat en tres ocasions a l'Oscar a Millor Actor, tot i que no va ser fins a 1996 quan va pujar a l'escenari per recollir l'estatueta en reconeixement a tota la seva carrera.

Kirk Douglas ha llegat la majoria de la seva fortuna a causes benèfiques. L'intèrpret, que va morir el passat 5 de febrer als 103 anys, va deixar un total de 90 milions de dòlars en herències després de més de noranta pel·lícules. Els diners han estat destinats a la Fundació Douglas, organització benèfica creada el 1964 pel mateix actor, que col·labora amb l'Hospital Infantil de Los Angeles, el Centre d'Infància Kirk i Anne Douglas i una beca de la Universitat de St. Lawrence per a estudiants desfavorits. Segons explica el diari El País , només 10 milions de l'herència de Douglas va destinada a la familia, inclòs el seu fill Michael, que té una fortuna d'uns 300 milions de dòlars. El 89% restant dels diners van a causes benèfiques.El llegendari i centenari Kirk Douglas va perdre la vida el passat 5 de febrer, durant la matinada. Douglas, de 103 anys, era l'últim d'una generació d'actors que va marcar milers de generacions arreu del món a través d'unes pel·lícules que van certificar una època daurada en la indústria més famosa del planeta. Olivia de Havilland, també de 103 anys, és l'última supervivent d'una època ja difosa en la història del cinema.Amb la mort de Douglas, ja no queda cap intèrpret d'una època on els decorats, les llegendes medievals i els mites arribaven a les sales de cinema engalanats amb Technicolor i milers de personatges secundaris. Olivia de Havilland, l'única actriu viva d'aquells temps, queda com a última supervivent del Hollywood d'or.

