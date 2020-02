El PSC, «decebut» amb la delegació catalana perquè inclou perfils de fora del Govern

El PSC està "decebut" amb la delegació catalana que el Govern ha conformat per a la taula del diàleg perquè hi ha integrants que no formen part de l'executiu. La portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, ha dit després de conèixer-ne la composició que "sembla que el govern espanyol s'ho pren més seriosament" i ha instat Torra i Aragonès a "estar a l'altura i aprofitar l'oportunitat del diàleg". Granados ha lamentat que la "lluita al Govern i entre famílies independentistes" es traslladi a la negociació entre governs. Amb tot, ha rebutjat valorar si el govern espanyol ha de fer algun canvi en la seva delegació, abans de la trobada d'aquest dimecres.En una roda de premsa a la seu del partit, Granados ha dit que el Govern "ha de deixar de banda els recels, pensar en l'interès general i actuar amb pragmatisme". Segons els socialistes, la trobada entre presidents va suposar un "punt d'inflexió" per "obrir un camí per l'entesa i la convivència" i això també es veurà en la reunió de dimecres. Per tot plegat, Granados ha demanat al Govern que estigui "a l'altura del moment" i que "no perdi més el temps": "No hi ha alternativa al diàleg", ha insistit.Granados veu en la incorporació de membres aliens al Govern, com els diputats Elsa Artadi (JxCaT) o Marta Vilalta i Josep Maria Jové (ERC), una "la lluita entre famílies independentistes". "El que veiem són retrets permanents, exemple més de la campanya electoral que sembla que han començat", ha etzibat. Els ha demanat que no traslladin a la negociació aquesta "campanya electoral".

