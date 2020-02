VÍDEO Besalú ja surt al tràiler de la 3a temporada de la sèrie Westworld

La vila medieval de Besalú (Garrotxa) ja apareix al tràiler de la tercera temporada de Westworld , una de les sèries estrella d'HBO. Westworld és una història de ciència ficció –basada en un film homònim rodat el 1973– que presenta un parc d'atraccions replet de robots d'aparença humana, en què les persones poden anar a viure-hi diverses aventures com si estiguessin al Far West.El rodatge a Besalú va tenir lloc al centre històric els dies 22 a 24 de maig de l'any passat i els comerciants van haver de baixar la persiana, per bé que la productora va arribar a un acord per a compensar-los les pèrdues de les tres jornades de filmació.Dues setmanes abans de l'inici del rodatge, el 8 de maig, la productora va fer un càsting a l'Hotel Melià de Girona per a cercar un centenar de figurants que preferentment fossin persones que sabessin agafar una arma com ara una pistola o una escopeta.Besalú esdevé a Westworld una població italiana ocupada pels nazis durant la Segona Guerra Mundial. En tots els fotogrames que es veuen al tràiler hi apareix el personatge de Maeve (Thandie Newton), primer quan obre una finestra que aboca a la plaça del Prat de Sant Pere dominada per un tanc i membres de la Wehrmacht, amb el campanar de l’església d’on penja una banderola de simbologia nazi, i després, amb la plaça de la Llibertat amb molta gent detinguda pel mateix exèrcit alemany, a més de l'emblemàtic pont medieval de la població.En aquesta tercera temporada –que anuncia l'estrena el pròxim 15 de març–, la història gira cap a un nou escenari: desapareix el parc temàtic i ens trobem en el món real, en què els robots interactuaran amb els humans, mentre coneixem una línia de temps que aporta una idea clau del que passa en la nova sessió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor