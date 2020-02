La Fiscalia demana «reeducar» Forn i s'oposa a les sortides de la presó per treballar

La Fiscalia s'oposa també a les sortides de Joaquim Forn per treballar a Mediapro en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. El ministeri fiscal demana que abans que se li apliqui aquest article, cal un programa de tractament per complir la finalitat de la "reeducar" Forn i fer que "interioritzi el respecte a la llei". La junta de tractament de Lledoners va acordar aplicar aquest article al cas de l'exconseller, que va sortir del centre penitenciari dijous passat per treballar al departament legal de l'empresa de comunicació. De nou, com ja ha fet en els casos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, la Fiscalia denuncia un "tercer grau encobert" en les aplicacions del 100.2 que s'estan donant als presos polítics. En l'escrit de la Fiscalia enviat al jutjat, el ministeri fiscal recorda que el 100.2 és "excepcional" i demana d'una interpretació "restrictiva", que s'apliqui només en els casos on el programa de tractament no pugui aplicar-se d'una altra manera i que estigui relacionat amb el tipus delictiu pel qual el pres ha estat condemnat. Segons la Fiscalia, la feina a Mediapro -on Forn estarà al càrrec del departament de Dret Públic de l'empresa- no té relació amb la condemna per sedició pel qual Forn ha estat condemnat a deu anys de presó. El fiscal critica, també, que en els arguments presentats per la junta de tractament no es diu els "dèficits" que l'intern podrà millorar treballant a Mediapro.A més, l'escrit sosté que la feina de Forn a Mediapro "no influirà de forma positiva les carències del tractament" de l'exconseller. "Facilitant la feina a l'exterior en una situació equivalent al tercer grau no produeix cap efecte com tractament en l'intern", diu la Fiscalia. Alhora, el ministeri fiscal també critica les paraules d'Ester Capella, consellera de Justícia, que la setmana passada va dir que el 100.2 es podria donar a tots els presos. Ara com ara, hi han accedit els Jordis, Forcadell, Bassa i Forn. Romeva ja ha presentat la documentació necessària a la presó i Rull, Turull i Junqueras ho faran en els pròxims dies.El ministeri públic pot pronunciar-se sobre el 100.2, però qui ha de decidir en primera instància és el jutjat de vigilància penitenciària. Quan es pronunciï, les parts poden recórrer en apel·lació a l'Audiència Provincial, que tindrà l'última paraula. Durant tot aquest procediment, els presos polítics podran seguir sortint per treballar, fer tasques de voluntariat o, com és el cas de Carme Forcadell i Dolors Bassa, per cuidar de familiars en edat avançada. Quim Forn, en concret, pot sortir de cinc dies a la setmana de dilluns a divendres durant dotze hores al dia, i ha de tornar a la presó a dormir.

