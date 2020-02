Les intervencions quirúrgiques a través d'hologrames 3D arriben a l'Estat de la mà del Sant Pau

L'hospital de Sant Pau de Barcelona ha presentat aquest dilluns una eina mai vista a l'estat espanyol. El centre sanitari, juntament amb l'empresa Newtonlab Space, ha ideat l'ús d'un model que permet veure al cirurgià una imatge en 3D de l'anatomia del pacient que s'està intervenint. La imatge es pot moure a conveniència de l'especialista i pot ser observada per tot l'equip mèdic que participi en la intervenció."Aquesta tecnologia permet que tot l'equip d'un mateix quiròfan vegi alhora les imatges anatòmiques del pacient i no tinguin la necessitat de sortir de l'espai per consultar-les en cas de dubtes, cosa que estalvia temps i desplaçament", detallen els professionals del Sant Pau a través d'un comunicat. A banda, "permet la retransmissió d'imatges a altres espais, el que pot ser una eina molt important per a la docència".A la presentació d'aquesta nova eina hi ha assistit el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés. El projecte pilot també ha estat possible gràcies a la col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, una fundació que impulsa el desenvolupament digital de la societat.

