«Crims» recupera el cas de Josep Talleda i una nena morta a Sant Hilari Sacalm

El programa crims de TV3 tracta avui dilluns 24 de febrer el cas de Josep Talleda, el torner de Sant Hilari Sacalm conegut com "L'espereu-me", un home de caràcter molt tranquil. Al rerefons el cos d'una nena morta que troben el 12 de juliol de 1987 al voral d'una carretera de Sant Hilari Sacalm, amb un cop molt fort al cap.



"Crims", presentat per Carles Porta, és una sèrie de "true crime" que relata crims reals que han passat fa pocs anys a Catalunya: pura realitat per entretenir. La sèrie té 11 capítols que creen seqüències i construeixen personatges amb els quals l'espectador viurà un còctel de tensió i emocions: històries reals explicades amb elements i recursos de ficció.

És dilluns i és dia de #CrimsTV3. Avui parlem del cas de Josep Talleda. Obrim fil.https://t.co/l1XFmcRftZ pic.twitter.com/J4Vd8CNjNM — Crims (@Crims_Oficial) February 24, 2020

Era un home de caràcter tan tranquil, que li deien "L'Espereu-me".

Demà dilluns a les 21.55, el cas Talleda a #CrimsTV3. pic.twitter.com/47aELPfUjE — Crims (@Crims_Oficial) February 23, 2020

