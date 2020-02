MAPA Els afectats per coronavirus arreu del món, en temps real

Continua avançant l'epidèmia del coronavirus (Covid-19) amb prop de 80.000 casos confirmats arreu del planeta. Una trentena de països compten amb persones afectades, sobretot del continent asiàtic, però també a Europa, amb Itàlia al capdavant, on ja hi ha cinc morts . Una informació al minut i al detall que es pot seguir en un mapa interactiu creat per investigadors de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, que fa un seguiment de tots els casos de coronavirus a nivell mundial.