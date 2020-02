El carrer de Sants de Barcelona, limitat a 30 km/h

Una de les vies més emblemàtiques del districte de Sants-Montjuïc, la que formen els carrers de Sants i Creu Coberta, quedarà limitada a 30 km/h a partir d'aquest diumenge. L'Ajuntament de Barcelona finalitzarà demà els treballs de senyalització d'un tram de 2,4 quilòmetres des de plaça d'Espanya fins al carrer de Munné.L'alcaldessa ja va anunciar el mes passat l'objectiu d'ampliar el ventall de carrers limitats a 30 km/h, i aquest dilluns al matí la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, ha anunciat una mesura "necessària i indispensable" per reduir la sinistralitat i la gravetat dels accidents.Segons ha afirmat Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat, ja s'han senyalitzat fins a 512 metres quadrats de calçada en aquests dos carrers i s'hi han instal·lat 45 senyals verticals. També s'han fet canvis en la programació dels semàfors per "prioritzar el pas del transport públic". A més, al llarg de l'any s'instal·laran radars, passos de vianants elevats, coixins berlinesos i nova senyalització.L'objectiu del Govern municipal és sumar en els dos anys vinents 212 quilòmetres més de carrers 30, arribant fins al 75% el nombre de vies limitades a aquesta velocitat, en unes actuacions que prosseguiran el 2021 en carrers de la xarxa principal de la ciutat, com Via Laietana, Travessera de Gràcia, Diputació i Consell de Cent, entre d'altres.

