La justícia belga continuarà la vista per l'euroordre contra Puig el 30 de març

La justícia belga continuarà la vista per l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig el 30 de març. Després d'escoltar les al·legacions de la defensa i la fiscalia belga durant tres hores, el tribunal de primera instància ha decidit aquest dilluns fer un recés i continuar la vista en un mes.Durant l'audiència l'equip jurídic de Puig ha argumentat que l'exconseller patiria una "vulneració de drets fonamentals" si fos extradit a Espanya i que el delicte de malversació pel qual se'l reclama no és equivalent en la legislació belga. La fiscalia continua defensant la seva entrega. L'advocat de Puig, Gonzalo Boye, ha assegurat a la sortida de la vista que el jutge belga no adoptarà una decisió sobre l'euroordre el mateix dia 30 de març.A la vista d'aquest dilluns els advocats de Puig han posat el judici de l'1-O i la situació de presó preventiva dels líders independentistes ara condemnats com a exemples de la "vulneració de drets" que podria patir l'exconseller si fos entregat a les autoritats espanyoles. "S'estan revisant totes les possibles vulneracions de drets", ha afirmat Lluís Puig davant dels mitjans.A part de la qüestió de fons, la defensa de Puig també ha al·legat que no es compleix el principi de "doble incriminació" per poder fer l'extradició. Segons els seus advocats, el delicte de malversació a Bèlgica no és equivalent al d'Espanya perquè la legislació belga el considera d'àmbit administratiu i no penal. De cara a la nova vista del 30 de març, la defensa assegura que queden "aspectes tècnics" de l'euroordre per tractar.La defensa de Puig es planteja demanar al tribunal belga que faci una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però no ha confirmat quins aspectes de l'euroordre li generen dubtes legals. "Jo no ho limitaria a una sola pregunta", ha puntualitzat Boye. Tot i això, l'advocat ha assegurat que encara han de discutir aquesta qüestió amb la fiscalia i el jutge belga.

