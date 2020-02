Nou rècord en exportacions agroalimentàries: Catalunya supera per primer cop els 10.000 milions d'euros

Catalunya va superar l'any passat per primer cop els 10.000 milions d'euros en exportacions agroalimentàries malgrat un context econòmic i polític incert marcat pels nous aranzels de Trump i el Brexit. "Les exportacions agroalimentàries van sumar un total de 10.677 milions d'euros i 6,5 milions de tones el 2019. Això significa un creixement d'un 8,48% en valor i d'un 1,43% en volum respecte a l'any anterior", ha precisat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que considera que aquestes dades refermen "el gran potencial de futur" del sector.L'impuls de les exportacions s'ha produït gràcies a l'augment de les vendes del sector porcí, sobretot a la Xina, i també dels productes fine food -productes de panaderia i pastisseria, melmelades, sucs i cacau, entre d'altres- especialment als Països Baixos, Polònia, Bèlgica, Itàlia i França.Com a contrapartida, hi ha hagut una baixada clara de les exportacions al sector del vi i cava (-11,53%), el peix i marisc (-9,19%) i els olis vegetals (-12,90%). "Pel que fa al sector del vi i cava han estat un cúmul de factors. Un d'ells és que a nivell global hi va haver un augment de producció i una sobreoferta", ha precisat el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí. "I també hi ha hagut moviments comercials, com la signatura d'un acord vitivinícola entre Austràlia i la Xina, que ha afectat altres mercats proveïdors com el nostre", ha continuat Sentmartí. "Clar que ens preocupa, evidentment. I també els altres subsectors amb xifres negatives. Però hi ha coses que no podem controlar", ha reconegut la consellera d'Agricultura."Per això, estem treballant intensament per obrir nous mercats i tenim aquesta projecció a l'Àfrica. I també, com no, en seguir fent el millor producte", ha assenyalat Jordà. De fet, amb aquests 10.677 milions d'euros, el sector agroalimentari es consolida com el tercer sector econòmic exportador de Catalunya, només per darrere del sector químic i el de béns d'equipament i superant per primera vegada el sector de l'automòbil, amb qui ha anat retallant distàncies en els últims anys. "I el més important, creixem més en euros que en quilos", ha puntualitzat la consellera d'Agricultura.En paral·lel, s'ha assolit un nou rècord amb 2.760 empreses exportadores regulars (aquelles que acumulen, com a mínim, quatre anys consecutius de vendes a l'exterior). Representen un increment d'un 1,25% respecte a 2018. D'altres dades positives en el tancament de l'exercici 2019 és que les exportacions agroalimentàries creixen un 2,61% més que el total de l'estat espanyol i que Catalunya ha aconseguit per primera vegada el superàvit comercial (10.677 milions en exportacions versus 10.194 milions d'euros en importacions).El carni manté el lideratge en quant a exportacions agroalimentàries (37,7% del total), amb 4.025 milions d'euros. Amb un increment del volum del 9,43% respecte a l'any anterior el valor s'ha disparat en un 23,81%. Destaca el porcí, que representa el 65,74% del valor d'exportació del sector carni i el 24,78% del valor total de les exportacions. Aquest sector creix un 32,80% especialment gràcies a les exportacions a la Xina, que es converteix en el primer mercat pel sector superant a França i Japó. Aquest increment del porcí contribueix positivament a la taxa de variació anual de les exportacions en 0,8 punts.I el segon lloc correspon als productes fine food, amb 3.114,97 milions d'euros, un 29,17% del total exportat en valor. Aquest sector ha contribuït positivament a la taxa de variació anual del creixement total de les exportacions agroalimentàries en 0,3 punts. El lideren les següents categories: productes de fleca i pastisseria (10,71% del total Fine Food), cacau i les seves preparacions (9,19%), extractes, essències i concentrats (7,14%), articles de confiteria (6,90%), productes a base de cereals (6,88%) i productes làctics (6,64%).La capacitat exportadora del sector de la fruita i l'horta el situa en tercera posició (8,08%) amb 862,70 milions d'euros. Registra un increment en valor del 4,81% respecte a 2018 i del 9,56% en volum. Els productes més venuts en termes de valor a l'estranger són préssecs, nectarines, cítrics, pomes i peres.Catalunya exporta aliments i begudes a més de 190 països, principalment europeus, però destins com la Xina, Estats Units o el mercat africà (Kenya, Nigèria, RD del Congo o Senegal) són cada cop més atractius per als productes catalans. Les exportacions a la Unió Europea, 63,76% del total, han incrementat en un 4,70%. Així mateix, les exportacions a països tercers, 36,24% del total, han augmentat en un 15,82%, amb increments a Àsia (31,84%), Àfrica (5,18%) i Orient Mitjà (2,78%) i decreixements a Amèrica del Nord (1,95%), Amèrica Llatina (2,70%) i Oceania (13,88%)Els principals països importadors de productes agroalimentaris catalans en el transcurs de 2019 han estat: França (17,59%), Itàlia (9,27%), Xina (7,60%), Alemanya (6,62%), Portugal (5,40%), Regne Unit (5,14%), Japó (3,50%) Polònia (3,05%) i els Estats Units (3,03%). La Xina, destinació on gairebé no s'exportava fa deu anys, es va situar al 2018 com el sisè destí de les exportacions agroalimentàries catalanes i aquest 2019 ha escalat posicions fins a situar-se en la tercera posició.

