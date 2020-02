ERC assegura que anirà amb JxCat «a negociar com un equip» l'amnistia i l'autodeterminació

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que la delegació catalana, feta pública poca estona abans , anirà dimecres a la taula de diàleg "a negociar com un equip a la una", amb "l'objectiu és resoldre el conflicte polític de forma democràtica" i, per tant, reclamant "l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació". Vilalta, que formarà part d'aquest equip, ha subratllat que l'ideal hauria estat que els dirigents independentistes l'encapçalessin, però ha lamentat que alguns estan a la presó i d'altres, a l'exili.La dirigent republicana ha defensat el dret a triar els representants que cregui el Govern, després que l'executiu espanyol hagi reclamat que la delegació estigués integrada només per membres de la Generalitat i no dirigents de partit. "No faríem una delegació sotmesa als designis de la Moncloa, qui decideix els integrants és la Generalitat", ha asseverat, i ha insistit que "no supeditaran el diàleg a un noms que els puguin agradar més". La tria de dirigents de partit, ha assegurat també, no representa cap símbol de debilitat del Govern ni cap menysteniment cap a aquest.Així, Vilalta ha defensat que s'han "usat els millors criteris dels processos de negociació" per designar una "delegació inclusiva i representativa que pot generar confiança i consens", a banda que serà la Generalitat qui certificarà en el consell executiu de dimarts que aquest equip negociarà en nom seu. Ha demanat, per tant, que la Moncloa no busqui "excuses en relació als noms", ja que els independentistes estan "a punt per negociar i posar en marxa el sit and talk", i ha afirmat que la part catalana acceptarà els membres que triï l'espanyola.La portaveu d'ERC ha insistit molt en la necessitat d'aprofitar l'"oportunitat política i democràtica", ja que "és el primer cop que un govern espanyola reconeix el conflicte polític i està disposat a seure a negociar d'igual a igual". Per això, ha instat a "reconèixer aquest èxitconviccions intactes", amb "tot l'escepticisme del món però amb ganes d'aprofitar aquesta oportunitat".Segons ha concret també Vilalta, JxCat i ERC detallaran en les properes hores quin portaveu tindrà aquesta delegació i quina serà la forma de treballar. Ha admès igualment que, quan es convoquin comicis, hauran de tractar com es mantenen els treballs per tal "que la taula de diàleg no quedi afectada per una campanya electoral", tot i que ha assenyalat que, quan hi hagi data definitiva, això es podrà abordar més clarament.Preguntada per les acusacions d'Artur Mas, que dissabte va assistir al FAQs de TV3 i hi va afirmar que ERC representa la vella política del peix al cove, Vilalta ha evitat polemitzar però ha subratllat que la direcció republicana representa una "nova generació" amb "ganes de fer política per resoldre políticament el conflicte i donar resposta a la ciutadania"."Som aquí fruit d'una nova generació de polítics al servei del país per trobar una solució democràtica", ha insistit, els quals estan "caminant fermament cap a la República catalana". I ha conclòs: "Si algú altre està encallat a la manera de fer política dels anys 90, cap problema".

