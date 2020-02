Cinquè mort a Itàlia pel coronavirus

Coordinació amb la resta d’autoritats sanitàries per anar actualitzant i reforçant els protocols, també amb la Organització Mundial de la Salut, que actualitza permanentment a nivell global. Per tant, reitero un missatge de tranquil·litat — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) February 23, 2020

El coronavirus s'està estenent amb rapidesa pel nord d'Itàlia i, aquest dilluns, s'han registrat dues noves víctimes mortals al país, amb la qual cosa el saldo de morts per la malaltia arriba ja a cinc. Segons informa el diari La Repubblica , les autoritats del país han confirmat la defunció d'un home de 84 anys a la ciutat de Bèrgam, a la regió de la Llombardia, i un altre de 88 anys a la localitat de Caselle Landi, a la mateixa regió. En tots dos casos es tracta de persones amb altres patologies prèvies.La notícia arriba tres dies després que es donés a conèixer la primera mort per coronavirus al país de la bota. La primera víctima mortal de l'epidèmia, registrada aquest divendres, va ser un home de 78 que es trobava ingressat a l'hospital de Pàdua, a la regió del Vèneto. La segona, una dona de 70 anys que residia a la localitat de Casalpusterlengo, vivia sola i va morir a casa seva, mentre que la tercera era una anciana que es ja es trobava internada en el departament d'oncologia d'un hospital de la Llombardia en estat greu.A hores d'ara, l'estat d'alerta a la bota és màxim. A tot el país ja es comptabilitzen més de 150 persones infectades. L'emergència sanitària ha obligat a suspendre els tres últims dies del carnaval de Venècia i també diversos partits de futbol de la Serie A italiana."Hem signat amb el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, l'ordre que es cancel·lin tots els esdeveniments públics i privats, inclòs el Carnaval de Venècia, i el tancament d'escoles i museus fins al dia 1 de març", ha confirmat aquest diumenge el president del Vèneto, Luca Zaia. La Llombardia i el Piemont també han ordenat que les escoles "de qualsevol nivell i grau" estiguin sense alumnes durant una setmana.Davant aquest context, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. "Estem seguint molt de prop els informes que arriben d'Itàlia. A Catalunya no hem tingut cas cas i estem del tot preparats per detectar i tractar algun possible episodi", ha escrit a Twitter.Segons les últimes dades proporcionades pels investigadors de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, el nombre de persones infectades a nivell mundial pel virus conegut com a Covid-19 frega les 79.000 , de les quals 76.936 es troben a la Xina.

