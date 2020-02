La Guàrdia Civil carrega contra l'actuació de Laplana el 20-S

El tinent de la Guàrdia Civil que comandava la comitiva judicial el 20-S a la Conselleria d'Economia ha assegurat que la intendent dels Mossos Teresa Laplana va dir que no faria res per allunyar els concentrats davant l'edifici perquè no veia cap problema d'ordre públic. Això li va sorprendre, i va demanar, per segon cop, als seus superiors que reiteressin la petició de suport a les unitats d'ordre públic de la policia catalana.Aquest comandament també ha criticat que ni Laplana, ni els caps de mediació i ordre públic dels Mossos no proposessin cap via per entrar i sortir de l'edifici i tampoc recriminaven a Jordi Sànchez les seves propostes.L'endarreriment en alguns testimonis ha obligat la magistrada presidenta Concepción Espejel a habilitar almenys dilluns i dimarts per acabar d'interrogar tots els testimonis pendents, bàsicament Mossos d'Esquadra que van participar en els fets del 20-S i l'1-O, a més del coronel de la Guàrdia Civil Mariano Martínez Luna, un dels interlocutors amb els Mossos.Són testimonis endarrerits, alguns de la Fiscalia i d'altres de les defenses, que hauran de continuar concretant l'actuació de la policia catalana aquells dies, i si es va actuar amb suficient convicció per evitar el referèndum o permetre les entrades i sortides de les comitives judicials el 20-S. La defensa de Trapero ha renunciat a quatre d'aquests mossos en considerar que no poden aportar novetats al que ja s'ha dit fins ara.

