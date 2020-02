ÀUDIO Fan un minut de silenci al partit Olot-Sabadell en memòria de…, ningú

Àudio:





El minut de silenci va ser seguit per tot el públic i els jugadors mentre se sentia una interpretació al xel·lo d'El cant dels ocells. Un fet que, també, va ser seguit a les xarxes amb un cert astorament: Escoltat a @Radiolot



Al partit @UEO1921 - @CESabadell

s'ha guardat un respectuós i sentit minut de silenci en memòria de... ningú.



A l'inici del partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Centre d'Esports Sabadell FC, que es va disputar la tarda d'aquest passat diumenge –en què l'equip local va empatar a un al darrer alè–, l'àrbitre del matx, Miguel Sesma Espinosa, va fer que estadi i jugadors fessin un minut de silenci…, per a ningú.El jutge de la competició esportiva va seguir el guió que li havia proveït el club olotí, però va resultar que el programa era de la setmana anterior.Un error que aclareix per ael periodista de Ràdio Olot , Pau Masó: "El club va seguir el paper, el guió, de la setmana passada, que també era un partit a casa contra la Nucía, i es va fer un minut de silenci per a Joan Plana, exdirectiu de l'Atlètic Olot… El club no ho va rectificar i es va fer aquest minut de silenci sense anunciar a qui anava dedicat, tal com es pot sentir en el podcast de Ràdio Olot, que radia David Planella: