Pascal culmina el divorci amb JxCat

"Crec que Junts per Catalunya (JxCat) no ha assumit el rol necessari com a actor polític que abordi formes de solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Ha quedat presonera d'un simbolisme estèril i d'una retòrica molt estrident que ha deixat les nostres institucions a la intempèrie. És per aquest motiu que considero que no puc seguir ostentant un càrrec institucional en nom de JxCat".Aquest és el contingut exacte de l'inici del cinquè paràgraf de la carta que Marta Pascal ha enviat al president del PDECat, David Bonvehí, per anunciar-li que renunciava a l'escó com a senadora per designació autonòmica a Madrid . Pascal, excoordinadora general del partit, culmina així el divorci amb l'espai de JxCat, que s'explica tant per raons estratègiques com també personals. La distància amb Carles Puigdemont -artífex de la seva destitució al capdavant del PDECat- i amb el rumb de la formació, sumat a l'impuls del grup de Poblet camí de les eleccions, han provocat el pas de la dirigent nacionalista.Pascal no s'estalvia missatges durs en la carta de comiat. "Em preocupa, i molt, en termes democràtics i de respecte a les legítimes opinions de tothom, el clima d'intolerància i agressivitat contra tots aquells que no hem compartit determinades decisions", assenyala l'encara senadora, que dijous passat es va reunir durant dues hores a Waterloo amb Puigdemont . Amb ell, quan era president, no va compartir en un primer moment l'aposta pel referèndum unilateral -al PDECat existien dubtes , també expressats per Mas-, ni la continuïtat de la votació en plena violència policial, ni tampoc la declaració d'independència, que Pascal volia evitar per convocar noves eleccions.Amb el pas dels mesos, la desconfiança va anar agafant tints irreversibles, sobretot quan es va negociar la moció de censura de Pedro Sánchez. Puigdemont tenia dubtes -no volia que s'hi votés a favor a canvi de res-, però l'excoordinadora general del PDECat es va moure amb rapidesa -amb l'ajuda del PNB, amb qui va teixir bona relació els convulsos dies de l'octubre del 2017, quan el lehendakari Urkullu va fer d'intermediari entre Palau i la Moncloa - per garantir el suport dels nacionalistes al líder del PSOE. Un episodi que va acabar derivant en el seu descavalcament al PDECat."En lloc de construir una proposta àmplia que aspira a representar molta gent, s'imposa la posició d'aquells que en nom d'una suposada coherència necessiten del bloqueig per poder mantenir les seves posicions de poder. No vull que els meus ideals es mesurin en funció dels actes de desobediència i unilateralitat", destaca Pascal en el sisè paràgraf de la carta. L'encara senadora, en perfil baix fins que va publicar el llibre Perdre la por (Catarata) no ha compartit bona part de les decisions de Quim Torra com a president, i viu amb inquietud les negociacions pel futur de JxCat entre el PDECat i la Crida.En la presentació del llibre, que ha anat acompanyat d'un tour mediàtic en el qual ha estat crítica amb Puigdemont -sosté, com va dir a l'Ara , que dins del PDECat hi ha "por" a discrepar-ne-, va obrir la porta a la creació d'un nou partit de funció de com acabi la refundació. "Només crec en el pacte, les urnes, la negociació, l'amnistia, la paciència radical en la gestió dels temps, la defensa dels interessos dels catalans i un referèndum acordat per dirimir el nostre futur polític", indica Pascal en la carta a Bonvehí, a qui ha comunicat la seva baixa juntament amb Artur Mas, expresident de la Generalitat.Mas és en boca de tothom perquè té nou llibre i perquè des de diumenge ja no està inhabilitat, de manera que podria formar part de la llista electoral de JxCat. També ha tingut un ull posat en la tasca del col·lectiu de Poblet, que decidirà al març - així ho va avançar NacióDigital - si concorre a les futures eleccions. Pascal està molt implicada en aquest corrent, com també dirigents de l'antiga CiU de l'estil de Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Lluís Recoder, que nega estar en les travesses com a candidat."Continuaré treballant des del compromís polític, com he intentat fer sempre, al servei de Catalunya i dels catalans", tanca Pascal la missiva a Bonvehí. Aquest "compromís polític" cada vegada està més allunyat del PDECat -no comparteix la "submissió" estratègica del partit cap a Puigdemont denunciada pels dirigents més allunyats de Waterloo- i més a prop d'una nova proposta moderada en el camp catalanista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor